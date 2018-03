Japón no convoca al culturalista Yosuke Ideguchi

Yosuke Ideguchi, el internacional japonés de la Cultural, no ha sido convocado con la selección japonesa para los dos partidos amistosos de este mes. El seleccionador nipón no le ha incluido en la lista para los encuentros ante Mali y Ucrania, por lo que el mediocentro no se moverá de la capital leonesa.

Todo hace indicar que la falta de minutos de Ideguchi en la Cultural han provocado su salida momentánea de la selección de su país. Y es que, desde que llegara al conjunto leonés en el mercado invernal, apenas ha disfrutado de minutos. El jugador japonés aterrizó en la capital como uno de los grandes fichajes para reforzar la plantilla culturalista de cara a la segunda vuelta de la Liga, pero lo cierto es que su rendimiento hasta la fecha no ha sido el esperado.

Rubén de la Barrera le dio confianza en las primeras jornadas, pero poco a poco fue desapareciendo de las alineaciones y ahora ni siquiera está entre las opciones del técnico a la hora de realizar los cambios. De momento no peligra su presencia en el Mundial de Rusia de este verano, pero si su suplencia en la Cultural continúa podría caerse de la lista definitiva para la gran cita del fútbol.