Javier Fernández encadena su sexto título europeo consecutivo

Javier Fernández sigue haciendo historia. El patinador de Cuatro Vientos (Madrid) logró a sus 26 años encadenar su sexto título europeo consecutivo de patinaje artístico sobre hielo, al imponerse este viernes en el Megasport Arena de Moscú a todos sus rivales en el programa libre. Desde que en el 2013 comenzó en Zagreb su gran trayectoria, Javier Fernández no ha cedido un solo cetro continental y ha añadido además dos títulos mundiales y dos medallas de bronce en campeonatos universales. El nuevo éxito del virtuoso madrileño llega justo cuatro semanas antes de sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno, los de Pionchang (Corea del Sur), donde el patinador intentará quitarse la espina de su cuarto puesto en Sochi 2014 y colgarse por fin una medalla olímpica, el único gran trofeo que le falta.

Pero, de momento, el supercampeón español ya se ha situado en el 'gotha' de los patinadores históricos. Con seis títulos continentales ha empatado con el austriaco Willy Bockl, campeón de los años 20 del siglo pasado, y se ha quedado a uno del ruso Eugeni Plushenko, retirado hace tres años. Por delante de ellos solo están el sueco Ulrich Salchow (9 títulos entre 1898 y 1913) -que ha dado nombre a varios de los saltos que se ejecutan en la actualidad- y el austriaco Karl Schäffer, el único, con Fernández, capaz de ganar al menos seis títulos europeos consecutivos. Schäffer encadenó ocho seguidos entre 1929 y 1936. Veremos hasta dónde puede llegar el español si, después de Pionchang, decide seguir dedicando sus esfuerzos a una modalidad que ha dignificado como nadie lo había dentro del deporte español.

Victoria amplia

Javier Fernández ya había llegado líder al programa libre tras haber ganado el miércoles el corto con 103.82 puntos, 12 más que el ruso Dmitri Aliev. En aquella ocasión, el español clavó un ejercicio basado en los acordes de la película 'Tiempos modernos', de Charles Chaplin, un ejercicio que incluía una barroca combinación de cuádruple toe y triple loop, seguido de un cuádruple salchow y un triple axel.

Este viernes, el español ha puesto sobre el tapete blanco de Moscú la interpretación de 'El hombre de la Mancha', con tres cuádruples saltos, que incluye el emblemático cuádruple salchow. Un elemento que le hizo sufrir en la Audi Cup de China y en el Internacional de Francia, y que le volvió a hacer sufrir en Moscú, ya que lo tuvo que dejar en triple y además apoyóo la mano en el hielo, en una de las pocas vacilaciones de un ejercicio libre que le ha reportado 191.73 puntos (el mejor del día) para un total de 295.55.

Con esos valores, Fernández ha ganado con una enorme amplitud, por delante de los rusos Dmitri Aliev (274.06), de solo 17 años, y Mijail Kolyada (258.90), de 22. El otro español clasificado para la final, Felipe Montoya, ha acabado el 20º entre los 24 finalistas, con 181.72 puntos. Montoya también estará en los Juegos Olímpicos, lo mismo que el dueto de danza formado por Sara Hurtado y el nacionalizado Kirill Khaliavin, de origen ruso.

Camino del ciento por ciento

Javier Fernández se ha mostrado muy satisfecho del golpe sobre la mesa dado en Moscú a solo cuatro semanas de los Juegos, donde competirá los días 16 y 17 de febrero. El patinador se había tomado el Europeo como la última piedra de toque en la preparación para la cita olímpica en Corea del Sur. "Estoy muy contento, no pensaba estar a este nivel porque no calculaba estar al ciento por ciento hasta los Juegos. Ha sido un gran Europeo para mí, además en un sitio donde me encanta patinar, en Moscú, delante de un público magnífico", ha asegurado el hexacampeón continental.