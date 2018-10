Jesús Nieto nunca pierde el norte

Sergio C. Anuncibay | León

Cuando apenas tenía 22 años, allá por 2006, el leonés Jesús Nieto González descubrió «una forma de viajar diferente». A lomos de una Aprilia Pegaso recorrió 2.500 kilómetros por el sur de Francia, hasta Nimes. Esa primera aventura, que le llevó al otro lado de los Pirineos, supuso un punto de inflexión para él, que desde aquel entonces ha cruzado con su moto el continente.

De hecho, ha estado en todas las capitales europeas, pero también en los lugares más remotos. Pasó por la central nuclear de Chernobyl, conoció el Monte Ararat, que aparece entre Turquía, Armenia e Irán y, este mismo año, visitó la península de Kola y la ciudad de Murmansk, en el norte de Rusia. «Tengo predilección por los destinos exóticos», explica Jesús Nieto, al que no le asustan las carreteras inhóspitas o las pistas de tierra, a pesar de que ha sufrido más de una caída, aunque sin consecuencias graves.

También vivió de cerca el conflicto de Siria e Irak. Fue en uno de sus viajes, cuando atravesó Turquía. Allí se topó, sin esperarlo, con una reunión del PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán) para recaudar fondos a favor de los combatientes contra el proclamado Estado Islámico. «Fue algo bastante curioso e, incluso, nos invitaron a dormir con ellos, pero decidimos irnos», recuerda este leonés, que tuvo que «salir pitando» porque cerca de donde estaban habían matado a unos cuantos kurdos. Esa experiencia le marcó.

Lo mismo le sucedió el pasado verano, cuando subido a su KTM Adventure, su última moto —antes tuvo una Gucci Stelvia y la Aprilia—, conoció uno de los lugares «más bonitos del continente». Atravesó las zonas de tierra habitadas que ocupan parte del Círculo Polar Ártico.

Desde San Petersburgo puso rumbo al norte, hasta alcanzar la República de Carelia, una región de Rusia plagada de «interminables bosques» y lagos de origen glaciar. «Prácticamente no había ningún pueblo y tuve que atravesar doscientos kilómetros de carretera en obras», matiza. Una odisea que mereció la pena. Allí disfrutó del sol de medianoche, un fenómeno natural que consiste en que el astro es visible durante las 24 horas del día. «Estuve casi dos semanas sin ver las estrellas», subraya Jesús Nieto, que tras esa experiencia, llegó a Murmansk, en la península de Kola, sede de la flota de rompehielos nucleares de la armada rusa.

Después alcanzó Noruega para conectar con el Cabo Norte, el punto más septentrional del viejo continente, que muere sobre un acantilado de más de 300 metros de altura. Bajó por los famosos fiordos hacia las islas de Lofoten, que emergen entre las turbulentas aguas del mar nórdico. «Es un paisaje muy agreste, lleno de túneles y puentes», señala el aventurero, que en esta ocasión no ha cabalgado solo. Le acompañó desde León su amigo gallego José Luis Ferrero, Lorcho, al que conoció hace ya cuatro años. También compartió parte del viaje con el italiano Maurizio Pistore, uno de los moteros más famosos del mundo, que ha recorrido casi todo el planeta sobre dos ruedas. Incluso ha estado en Nepal, donde coincidió con el Dalai Lama.

Dinamarca, Berlín, Amsterdam, Bruselas, París, Burdeos... Y otra vez en León. En total, 15.000 kilómetros a bordo de su KTM. Treinta días de aventura. Ahora tendrá que esperar hasta el próximo verano para completar el puzzle. «Apenas me quedan sitios de Europa y África la he descartado para esas fechas», revela. «Estoy planeando una vuelta por Asia central. Incluiría Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, si conseguimos el visado, Uzbekistán, donde hay una parte de la Ruta de la Seda, y la impresionante carretera del Pamir, que discurre por Taykistán, paralela a la frontera con Afganistán», explica Jesús Nieto, convencido de adentrarse en uno de los itinerarios «más duros del mundo». Si, finalmente, lo consigue tendrá que hacer frente a varios puertos «por encima de los 4.000 metros de altura». Y deberá superar otras dificultades. «La idea es no tener que cruzar Europa. Mi intención es la de mandar la moto hasta Kiev o Moscú y arrancar desde cualquiera de esas dos ciudades», señala. Hasta que llegue el día de partida, entrenará por las carreteras de la provincia. Nunca coge el coche. Solo se mueve en moto. Haga sol o nieve. Babia, Omaña o la Cepeda, entre muchas otras comarcas, son para él un banco de pruebas antes de abordar una nueva aventura, acompañado de su inseparable KTM. Pasa de tumbarse en la playa y contemplar el horizonte. Prefiere conocer el fin del mundo. Tiene gasolina para rato.