Joao Vale vuela alto en Valencia de Don Juan

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Joao Vale llegaba a la prueba inaugural del Nacional de quadcross con la vitola de favorito. Avalado por sus coronas en Portugal e Italia, el piloto luso dejaba patente en Valencia de Don Juan que este año aspira al cetro de campeón en España. Lo hacía imponiéndose en las dos mangas en el circuito de Los Cucharales, escenario que en su estreno en un Campeonato de España vestía sus mejores galas.

Es cierto que Vale no era el mejor en los entrenamientos de Q1. Pero tampoco le hacía falta. Ullastres y Vila firmaban mejores cronos que él. Pero a la hora de la verdad Vale sacaba a relucir toda su calidad. Lo hacía en la primera manga en la que una salida espectacular lo llevaba a situarse en un visto y no visto en la primera posición. Los problemas de Ullastres lo descartaban y eso abría las puertas de par en par al portugués que a lo largo de las 16 vueltas mantuvo en intenso mano a mano con Dani Vila, batalla que al final se decantaba a favor de Vale por casi dos segundos. La tercera posición, ya a casi un minuto, iba a parar a manos de Raúl Vega único junto a Torres que no cedía vuelta con el vencedor.

La segunda manga apenas iba a variar la decoración con Joao Vale lanzado a por el doblete en el trazado de Los Cucharales. Sus prestaciones no encontraron rival y eso le permitía llevarse también la manga haciendo pleno en la prueba inaugural del Nacional. Vila y Vega volvían a repetir peldaño del podio en la carrera al igual que en la general.

En la categoría de Q2 Gregorio Hernández vivía un fin de semana perfecto apuntándose la pole en los entrenamientos oficiales y repitiendo el mismo puesto en las dos mangas de la carrera. Lo hacía con tal solvencia que en la primera manga aventajaba a su más directo rival, Mario Escuer, en 26 segundos. En la segunda Roberto Antón, segundo, se dejaba más de una docena de segundos con el propio Hernández. En QFUN, categoría de promoción, Isaac Poyatos era el mejor por delante de José Eduardo Amado Pierre Roman Aupetit.

La jornada también albergó el Autonómico de motocross en la categoría Máster en la que Óscar Lasheras era el mejor venciendo en las dos mangas por delante de Jorge Calderón y José Conde.