Jon García: «Todos en la plantilla nos autoexigimos el ascenso»

francisco otero | ponferrada

Tras varios días entrenando y después de debutar con al Deportiva en Bembibre, Jon García fue presentado ayer. El jugador no se esconce a la hora de hablar de objetivos: «Todos nos exigimos el ascenso». También se refirió a lo que el entrenador quiere de él: «Sabía cómo trabajaba y el esquema que tiene. Quiere orden atrás, que se apriete arriba y alternar juego corto y largo». Finalmente se definió: «Tengo mucha intensidad. No soy muy alto, pero me desenvuelvo bien en el juego aéreo y estoy capacitado para salir con el balón jugado».

Terrazas opinaba sobre su fichaje: «Siempre le he visto con gran proyección, sólo truncada por su lesión en el Lugo. Tras la recuperación, jugó casi todos los partidos de la temporada pasada con el Sestao Ríver. Queremos recuperarle para el fútbol de élite. Tiene mucha calidad y esperamos disfrutar de él».

Por su parte, Andy ya formó auyer su contrato de una temporada (el mismo tiempo que Jon), se hizo socio de la Deportiva y entrenó a las órdenes de Terrazas.

La formación deportivista juega desde las ocho de esta tarde su tercer amistoso de pretemporada. Lo hace en Calabagueiros contra otro equipo de Tercera División; el Centro de Deportes Barco. El cuadro gallego ha renovado su plantilla para pelear por clasificarse para la fase de ascenso a Segunda División B, pero sigue teniendo un importante grupo de jugadores bercianos. Así, David Álvarez, Diego Tato, Rubén García, Omar Navarro, Deivis, Ivi Vales, Mitogo, Raly y Óscar Rodríguez vestirán de rojo y azul esta campaña y tendrán hoy el aliciente de medirse al equipo de su tierra, en el que muchos han militado.