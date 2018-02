Jon, el único defensa que apunta a su demarcación

otero conde | ponferrada

Quebradero de cabeza para Carlos Terrazas en defensa o quizá no. El entrenador vasco tiene la habilidad de habilitar a los jugadores en diversas posiciones y tiene pinta de que este fin de semana va a tener que hacer encaje de bolillos atrás. Yac no entrenó ayer con el resto de los jugadores del equipo deportivista. Aún quedan los entrenamientos de hoy, mañana y pasado, pero desde el partido de Majadahonda el nigerino no se ha acabado de recuperar. Hay que tener en cuenta que Carlos Terrazas tampoco va a poder contar con Fernando Román, expulsado el pasado sábado en los Anexos a Zorrilla. Si se confirmase la baja del africano, sólo habría dos centrales disponibles, pues ya cumplió su encuentro de suspensión Álvaro Moreno. Nos encontramos así con que Ríos Reina podría volver a actuar atrás, con lo que Álvaro Moreno tendría que variar su puesto en la zaga y adaptarse a uno de los otros dos lugares. También podría pasar Jon García al puesto de central derecho. Habría una alternativa más, que sería retrasar a Andy y colocarlo como central junto a Jon y a Álvaro, dejando a Ríos Reina para otros menesteres.

El defensa vasco es sin duda el hombre de más confianza del entrenador, al menos por lo que dicen los números. Ha participado en todos los partidos de la Liga, salvo en el primero, que estaba lesionado. Los otros 24 los ha jugado enteros, mientras que de la Copa sólo se perdió 27 minutos. Además, es el tercer máximo realizador del equipo en Liga con tres dianas, empatado con Andy. «Yo me adapto a lo que diga el míster. De momento no hemos hecho ninguna prueba en la que haya dejado entrever cómo vamos a jugar en defensa, pero yo ya he jugado en los tres puestos e incluso de interior en el centro del campo», afirmó Jon en Las Tertulias de El Leñador de EsRadio en El Bierzo. El defensa subrayó que no se va a reservar en nada, a pesar de que está apercibido de suspensión. Si tengo que ver la quinta, la veré, pero no voy a dejar de ir fuerte por tener cuatro cartulinas. De hecho, ya llevo así desde finales de noviembre y nunca pensé en ello en una disputa».

A pesar de que los números no invitan al optimismo, Jon no desiste: «Tenemos que ganar este domingo para pensar en acercarnos a la parte alta. El rival está posiblemente en su peor momento de la temporada, aunque en Ponferrada demostró la calidad que tiene».

Jon se mostró como un jugador tranquilo y que no se «come la cabeza» con errores como el que dio origen al empate del San Sebastián de los Reyes hace poco más de un mes: «Todos fallamos, pero no podemos hundirnos, sino no avanzamos. Fue una pena, pues creo que de no haber errado, hubiésemos ganado el partido».

Por último, el ex jugador del Lugo y Sestao Ríver se lamentó que el déficit de puntos del equipo en las primeras 10 jornadas e incluso en las primeras 16: «Sólo con haber logrado la mitad de puntos, este domingo estaríamos jugando para ponernos a un partido de la zona de play off».