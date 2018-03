Una jornada para abrir hueco

otero conde | ponferrada

La SD Ponferradina mantiene las diferencias con respecto a la zona de descenso tras un fin de semana en el que dejó escapar una gran ocasión para poner tierra de por medio. Salvo el Coruxo, todos los equipos que siguen al cuadro berciano en la clasificación empataron o perdieron, lo que significa que las distancias en unos casos siguen siendo las mismas y en otros se amplían. Pero queda esa sensación de que se podía haber dado un golpe importante y acabar prácticamente sentenciando la permanencia esta semana.

La 31ª será una jornada en la que los equipos de zona de descenso que no están lejos de los puestos de salvación, o sea, todos menos el Cerceda, y el equipo que está en plaza de play out se midan a conjuntos que pelean por la fase de ascenso. Eso no es sinónimo de nada y menos a estas alturas de campeonato. Y sino que se lo pregunten al Fuenlabrada, que no pudo con el Cerceda en campo de éste. Pero tampoco ganaron Rápido de Bouzas ni Rayo Majadahonda, con lo que el conjunto del Fernando Torres recuperó el liderato, aunque sólo sea por diferencia de goles.

El fin de semana el Toledo visita al líder; el Pontevedra se la juega en El Mundo del Fútbol ante el Fabril; mientras que el Racing recibirá al Rápido de Bouzas. Y por supuesto, la Gimnástica visita a la Ponferradina. El primer duelo que se juega es el de El Toralín, que arrancará el viernes a las 20.00 horas. Si la Deportiva gana, verá desde una posición mucho más cómoda lo que suceda en el resto de duelos, que son a priori muy complicados para los que están «metidos en el ajo» del descenso. Una oportunidad pintiparada para dejar la zona de miedo a ocho puntos. No obstante, de no ganar, no perder. Y no sólo por la posibilidad de que los rivales recorten diferencias, sino por el oponente. Es un partido de siete puntos y una derrota supondría que la Gimnástica se colocase a sólo cuatro puntos de la Ponferradina, que le ganase el golaverage y que obliga al cuadro de Carlos Terrazas a no poder ceder puntos en casa en el resto de la Liga o a sacar réditos fuera. Por eso apuntábamos la pasada semana que aunque fuese un punto menos, era mejor dos empates ante Pontevedra y Gimnástica que ganar a uno y perder con el otro. Y el ejemplo es reciente y en carne propia hace dos campañas en Segunda División A.

Aunque en los dos últimos meses la Deportiva sólo ha perdido un partido -el que le midió al filial del RC Deportivo-, la colección de empates y la rémora de atrás le han impedido solucionar ya la permanencia. Sin ir más lejos, por lo sucedido a orillas del Lérez, donde el cuadro berciano prácticamente regaló dos puntos en el partido de los córners. Tres de los cuatro goles del choque llegaron en saques desde el cuarto de circunferencia. Y la Ponferradina tuvo ocasiones y situaciones de sobra para sentenciar el choque con 1-2, pero no lo hizo y al final lo terminó pagando caro.

Por cierto, el gol marcado por Sergio Cidoncha en Pasarón fue el primero del centrocampista de San Lorenzo del Escorial. Por ahora sólo había visto puerta en la Copa del Rey. Anotó los tantos de los triunfos por la mínima en El Toralín contra el Atlético Baleares y frente al Villarreal. En el fin de semana también marcó su hermano Julio en la goleada del Artístico Navalcarnero ante el CF Talavera de la Reina.