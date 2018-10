Joseba Etxeberría suplirá a Víctor Cea si la Cultural falla

Joseba Etxeberría es el entrenador elegido por la Cultural para suplir a Víctor Cea si el madrileño no endereza la marcha del equipo. JESÚS F. SALVADORES -

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Joseba Etxeberría (Elgóibar, 1977) es el entrenador elegido por la Cultural y Deportiva Leonesa para sustituir a Víctor Cea como técnico del equipo blanco, en el supuesto de que el preparador madrileño no enderece de forma inmediata la situación del cuadro leonés en la tabla clasificatoria del Grupo I de Segunda División B. Pese a la victoria conseguida por la Cultural frente al Unionistas en el campo de Las Pistas (0-1), el juego desplegado por parte del conjunto leonés no gustó a los que dirigen los mandos de la sociedad futbolística leonesa. Víctor Cea tendrá otra prueba de fuego frente al Unión Adarve, el domingo a las 12.00 horas en el García de la Mata, campo en el que juega el bloque madrileño esta temporada mientras el Ayuntamiento subsana las deficiencias del Vicente del Bosque.

Si el juego y los resultados no mejoran de forma inminente, la destitución de Víctor Cea será un hecho más cercano de lo que cabía esperar después del triunfo logrado el sábado en tierras charras. Como publicó en su edición de ayer Diario de León bajo el titular ‘Cea se encomienda a su barrio del Pilar’ deja entrever que en caso de que la Cultural no sume los tres puntos, el cese de Víctor Cea se consumaría de manera inmediata. El punto de mira está puesto en el juego y en el resultado que el conjunto leonés desarrolle y consiga frente al exequipo de Víctor Cea. Será el choque de la segunda vida del preparador madrileño.

La Cultural ya lo tiene todo milimetrado y bien cerrado para que Joseba Etxeberría tome las riendas del equipo, según confirman algunas fuentes a Diario de León. Incluso dichas fuentes aseguran que el entrenador vasco ya se ha desplazado a León para elegir la vivienda en la que habitará durante su etapa en la Cultural y Deportiva Leonesa.

Joseba Etxeberría ya entró en los planes del equipo leonés antes de fichar como entrenador por el CD Tenerife. Antes de fichar por el conjunto tinerfeño la pasada temporada, Joseba Etxeberría y el Athletic de Bilbao llegaron a un entente para la rescisión del contrato que vinculaba al entrenador con el club vizcaíno con el objeto de que pudiera seguir desarrollando su carrera como entrenador profesional. El Athletic Club agradeció los servicios del técnico durante todas esas temporadas y le deseó lo mejor para el futuro. De esta manera, el técnico quedó libre para elegir destino la próxima campaña. El Tenerife fue su destino.

El entrenador vasco llegó a Tenerife con la intención de obrar un milagro para clasificarse para el play off de ascenso a Primera División. El técnico de Elgóibar cogió el timón del Tenerife mediada la temporada en sustitución de José Luis Martí. El equipo canario atravesaba un mal momento, muy lejos de sus objetivos y con la zona de descenso demasiado cerca. Etxeberría, que dejó el Amorebieta para embarcarse en la aventura en el Tenerife, logró encauzar la situación y llevó a los canarios a la zona tranquila de la Segunda División. Incluso hizo soñar a los aficionados con la promoción de ascenso, aunque al final no pudo ser. Finalmente, renovó por el club tinerfeño, pero fue destituido junto a sus dos ayudantes, Roberto Cabellud y Jorge Pérez, tras los malos resultados en el comienzo de temporada. El conjunto canario se encontraba en zona de descenso, después de no haber conseguido ganar en ninguna de las cinco primeras jornadas, y además fue eliminado en la primera ronda de la Copa del Rey.

Joseba Etxeberría comenzará una nueva etapa en la Cultural si Víctor Cea no mejora al equipo de inmediato.