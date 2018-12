Jota desquicia al Abanca Ademar

Guadalajara 25 Ademar 23

El Abanca Ademar no pudo cerrar la primera vuelta con una victoria que le dejara durante el parón en esa ansiada segunda plaza. Los de Guijosa cayeron por 25-23, en Guadalajara, lo que les vale para terminar terceros en la Liga y meterse en las semifinales de la Copa Asobal de Lleida, aunque eso sí, no serán cabeza de serie por lo que no evitan al FC Barcelona como posible rival.

El Ademar dependía de sí mismo para lograr su reto. Y es que tras la derrota del día anterior del Bidasoa, no tenía ya que esperar al resultado de terceros. Sólo necesitaba ganar en tierras alcarreñas, en un feudo donde suele sacar provecho. Y no lo hizo, al encontrarse con un Guadalajara muy motivado y con un Jota Hombrados que volvió a firmar una espléndida actuación, con un 41 por ciento de efectividad en sus paradas.

El Ademar comenzó como una apisonadora. A pesar del gol inicial de los morados, de Pablo Paredes, los de León empezaron a hacer de todo y todo bien. Funcionaba la portería con Slavic y también el ataque. Así, en apenas nueve minutos ya se habían puesto con cuatro goles arriba (4-8, tras culminar Simonet una contra). La defensa del Ademar estaba creando muchas dificultades a un Quabit en el que sólo Javi García desde el pivote y Paredes desde los nueve metros parecían crear peligro. Con ese 4-8 Montes pidió su tiempo muerto, una situación que sentó de maravilla al gran Jota Hombrados que aportó dos paradas consecutivas, pero sus compañeros no acertaban en ataque y la diferencia seguía oscilando entre esos tres y cuatro goles.

Montes situó a Mellado en el avanzado para intentar provocar errores en los pases del conjunto visitante, pero tampoco esa era la fórmula. Sin embargo el Quabit, motivado por el apoyo de su afición sacó fuerzas de donde parecía no tenerlas y comenzó su remontada. Paredes a la contra tras un balón perdido por David Fernández hacía el 8-10. Pero aún se acerco más, a sólo un gol (10-11) con el tanto de Vigo al borde del pasivo. Guijosa llamó a sus jugadores al orden, pero tras su tiempo muerto, un paradón de Hombrados provocó la carrera de sus compañeros y el gol de Serradilla. El Quabit empataba el partido (11-11). Estaba claro que el cuadro de Guadalajara no iba a tirar por la borda el intenso trabajo que había hecho en los últimos minutos.

Había nadado demasiado tiempo y demasiado bien como para dejarse ir. Así el joven Serradilla devolvió la ventaja parcial a su equipo, esa que tuvo en la primera acción del partido y con una 14-13 se entraba en el último minuto del primer acto.

Nacho Moya, desde los siete metros subía esa ventaja y una gran acción defensiva daba la última posesión a los morados, aunque no se convirtió en gol. Con el 15-13 se llegaba al descanso. Lo mejor que le pudo pasar a un Ademar irreconocible en el tramo final de la primera parte.

La inercia con la que el Quabit había cerrado los primeros 30 minutos le acompañó para el inicio de la segunda mitad. Jota era un muro en su portería y en ataque Jaime Gallardo situó el 17-14. Habían transcurrido únicamente seis minutos y esos tres tantos de diferencia obligaron a Guijosa a pedir tiempo muerto.

El técnico ademarista no encontraba la tecla adecuada y el Quabit continuó creyendo en sus posibilidades. Víctor Vigo hacía el 18-14 y otro paradón de Hombrados permitió a Javi García hacer el 19-14. Eran ya cinco tantos de renta. El Quabit estaba lanzado y el Ademar, totalmente desquiciado. De hecho, cuatro minutos después de su anterior tiempo muerto, Guijosa volvía a parar el crono. Ordenó a Fernández pegarse a Vigo para evitar la circulación del balón del Quabit, pero la gran baza morada estaba en su portería, con un Jota Hombrados que abortaba una y otra vez el ataque del Ademar.

La renta llegó a ser de 21-14 a falta de 14 minutos. Y la gran duda estaba en saber cuánto podía aguantar un Guadalajara muy mermado de efectivos, con hasta cuatro bajas en su plantilla. Y las dudas se despejaron pronto. Con un parcial de 1-6, los de León se metieron en el partido. Jota Hombrados seguía muy seguro, pero no era suficiente, aún así el partido llegó a sus últimos cinco minutos con muchas cosas por decir para unos y otros (24-20).

En ese tiempo, los locales intentaron apurar sus posesiones hasta el límite del pasivo y la exclusión de Carou hizo a su equipo afrontar los últimos instantes con un hombre menos. Mario López tuvo en sus manos la opción para recortar a un gol, pero ahí estaba Hombrados para impedirlo. Igual que con el último lanzamiento de Fernández. El veterano guardameta evitaba con otra intervención la remontada de un Abanca Ademar que se dejó en Guadalajara la segunda plaza de la Asobal.