Juanín lleva su leyenda por la provincia con un campus de verano

El máximo goleador en la historia de la selección española y de la Liga Asobal, Juan García Lorenzana "Juanín", trasladará su leyenda a la provincia leonesa donde organiza del 25 de junio al 1 de julio el I Campus de balonmano que lleva su nombre.



El mítico jugador leonés, que vive su segunda etapa en el Abanca Ademar tras su paso por el FC Barcelona y Naturhouse La Rioja, decidió afrontar esta iniciativa "para fomentar el balonmano en la provincia", dijo hoy durante la presentación en la Diputación provincial.



El presidente de la institución, Juan Martínez Majo (PP) destacó del extremo ademarista que "representa como nadie el deportista neto y los valores de entrega, sacrificio, esfuerzo y sana competencia, por lo que supone un ejemplo para los niños y jóvenes, siempre humilde, discreto y con la máxima disposición", dijo.

Nicanor Sen (PSOE) alcalde de Cistierna, localidad donde se celebrará el I Campus, valoró la figura de Juanín García para intentar "recuperar el que fue el deporte rey y más practicado en todos los pueblos de la provincia".



El I Campus Juanín García está destinado a niños y jóvenes nacidos entre 2001 y 2008, contará con varios entrenadores de las categorías inferiores del Abanca Ademar -en las que también figura el propio jugador como técnico del equipo cadete- y, además de incidir en la práctica del balonmano, se centrará en otra serie de actividades al aire libre y acuáticas, éstas en el pantano de Riaño.

Durante el acto, el jugador del Abanca Ademar reconoció su predisposición a continuar en activo al menos una temporada más en el equipo leonés.



"No hay nada que arreglar, porque no hay nada estropeado. Yo quiero seguir y el club me ha dicho que quiere que siga, por lo que no tiene porque haber problemas", aseguró.

En este sentido, reiteró que "es cuestión de sentarse cinco minutos y hablar", por lo que el jugador seguirá ampliando su dilatada trayectoria más allá de los 40 años, siendo uno de los más longevos de la Liga Asobal.