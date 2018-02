Juanjo, baja ante el Montpellier

PABLO RIOJA | LEÓN

A falta de 24 horas para enfrentarse al Montpellier francés en Champions —este sábado a las 19.30 horas en el Palacio de Deportes— el Abanca Ademar pierde a Juanjo Fernández por lesión. El lateral, uno de los principales baluartes de Rafa Guijosa en defensa, sufre una torsión en su tobillo derecho y una probable rotura de ligamentos externos, según confirma el propio jugador. «Me he sometido a una resonancia magnética para conocer el alcance exacto del problema, pero aún no sé los resultados», confesó ayer a este periódico. A falta de un diagnóstico definitivo, el de Ciudad Real podría estar un mes de baja e incluso verse obligado a pasar por el quirófano.

El jugador manchego sufrió un fuerte esguince el pasado miércoles durante el partido ante el Barcelona. A expensas del diagnóstico final, Fernández será baja para la cita trascendental en León ante el conjunto galo y también para la vuelta una semana después en Montpellier, además del encuentro de liga que disputarán los leoneses en su pista ante el MMT Seguros Zamora. La acción en la que Juanjo Fernández se produjo la lesión fue en el minuto 9 de la segunda parte del encuentro disputado en el Palau Blaugrana, cuando el marcador reflejaba 19-13, tras torcerse el tobillo en una acción con el pivote polaco Kamil Syprzak. Aunque la plantilla marista tiene recambios de garantías, nadie dentro del club oculta la preocupación. Fernández es una de las piezas fundamentales para el técnico, sobre todo en la faceta defensiva, al formar en el centro con el internacional argentino Gonzalo Carou y también actúa como sustituto en ataque del lateral internacional español Alex Costoya.

Pese a que no estará a las órdenes de Rafa Guijosa este sábado, Juanjo confía en que el equipo muestre su mejor cara ante los franceses y no descarta la victoria. «Nosotros siempre creemos que puede ser, es parte del ADN del Ademar y quienes salten a la pista lo harán pensando sólo en la victoria, luego ya veremos qué pasa». Parte del trabajo de esta semana se ha centrado en buscar los puntos débiles del Montpellier, aunque Fernández admite que son escasos. «Tienen una muy buena defensa y un mejor ataque».

La renovación, en el aire

La inoportuna lesión del defensa puede retrasar las negociaciones para tratar su renovación con el Abanca Ademar. La directiva le ofrece dos años más uno opcional y un ligero aumento de su ficha, pero el jugador ya ha manifestado que la oferta no le agrada del todo. «Pensaba tratar el tema este fin de semana, pero con la lesión quizá espere unos días más. Podemos acercar posturas pero no me convence».