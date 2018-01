Un jugador del Levante acusa a Iago Aspas de llamarle "negro de mierda" y este lo niega

El internacional español Iago Aspas, futbolista del Celta de Vigo, ha negado este domingo haber llamado "negro de mierda" al futbolista colombiano del Levante Jefferson Lerma durante el partido que ambos equipos han disputado esta mañana en el Ciutat de Valencia.

"Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye", ha señalado el delantero gallego a los medios oficiales del Celta.

"SE LO HE DICHO AL ÁRBITRO"

Una versión muy diferente a la ofrecida por Lerma a la conclusión del choque: "Quiero hacer una denuncia delante de las cámaras. Estos actos de racismo no pueden existir. Aspas me ha dicho negro de mierda y eso no puede pasar", ha dicho el centrocampista colombiano.

Y ha añadido: "Se lo he dicho al árbitro, pero me ha dicho que le tenía hasta los huevos de tanto joderlo, pero creo que ya les tocará revisar vídeos y a ver qué pasa. Ya tomarán las medidas otras personas, no soy nadie para juzgar, pero este acto me ha pasado y eso no puede pasar. Es la primera vez que me ocurre esto en España". Álvarez Izquierdo no incluyó la queja de Lerma en el acta arbitral del encuentro.

El Celta se ha impuesto en campo del Levante por 0-1 con un gol de Pione Sisto.