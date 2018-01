El jugador más rico del mundo es un canterano del Leicester

Un adolescente de 19 años, que pertenece a la cantera del Leicester, y que no ha debutado aún en la Premier pasa por ser el futbolista más “rico del mundo”. Su fortuna supera a la de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar juntos, estrellas de contratos astronómicos, pero que no se puede comparar con Faiq Jefri Bolkiak, sobrino del sultán de Brunei, Hassanal Bolkiak, y cuya fortuna se estima en unos 20.000 millones de dólares.

Faiq Jefri Bolkiak nació en Los Angeles (EEUU) y aunque comenzó su carrera como jugador en Gran Bretaña, decidió representar a Brunéi en la competición internacional. Faiq cuenta con nueve presencias con su selección, con la que ha metido ya un gol.

Sueños de infancia

Su pasión por el fútbol se forjó desde su infancia , aseguró en una reciente entrevista, y recordó que lo entrenaban en la niñez de forma “muy dura psicológica y físicamente”. “He jugado al fútbol desde que tengo memoria y desde muy joven siempre he disfrutado al salir al campo y tener la pelota en mis pies. Mis padres siempre me han apoyado en lograr mi sueño de ser futbolista”, comentó Faq Bolkiah en declaraciones que recoge el diario The Mirror.

Según este mismo medio británico, el padre del futbolista, Jefri Bolkiah, llegó a gastar alrededor de 47 millones de dólares mensuales en artículos de lujo, coches y relojes, llegando a acumular más de 2.000 vehículos. También se dijo el lujo de contratatar al fallecido Michael Jackson para que le ofreciera un concierto privado con motivo de su 50 cumpleaños.