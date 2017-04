«Jugamos una nueva final»

frco. roberto otero | ponferrada

Carácter de final. Así cataloga Xisco Campos el duelo de este domingo ante el Real Valladolid B. Y si se sale con vida, seguro que lo será de nuevo el de Pamplona de la semana que viene: «Tenemos que estar focalizados en ganar y luego esperar, porque no dependemos de nosotros. Hemos de preparar el partido, hacer un buen trabajo y ganar. Es una final. Hay que pensar sólo en este domingo y esperar a que pinche otro equipo. Pero tenemos que centrarnos en los nuestro y todo pasa por lograr los tres puntos».

El defensa central se refirió a los marcadores llamativos, sorpresas, como el Somozas 1-Pontevedra 0 y el RC Celta B 0-Boiro 3 de las dos últimas semanas: «Le está pasando a todo el mundo. Juegas contra equipos que se liberan de la presión de la clasificación y nos cuesta a todos. Es un arma de doble filo porque arriesgan más y hacen cosas que no suelen hacer. Ahora hay partidos con equipos que se juegan muchas cosas y puede pasar de todo».

De estar a dos a decir adiós

Los dos extremos que se puedan producir este fin de semana en materia clasificatoria tras los partidos de Pontevedra y Ponferradina son que el cuadro berciano se coloque a dos puntos del conjunto gallego y que se sitúe a ocho. En el último caso, o si se quedase a 6 ó 7, la Deportiva diría definitivamente adiós a sus opciones de play off este domingo. En el otro lado, el de un triunfo blanquiazul y la derrota granate en Boiro, la Deportiva quedaría a dos puntos de la cuarta plaza (con el golaverage perdido) a falta de dos fechas para la conclusión del campeonato.

No entrenaron

La Deportiva se ejercitó ayer y jugó un partidillo en el que el técnico tampoco mostró sus cartas. No hubo novedades respecto a lo conocido el día anterior, es decir, Moldován y Ríos Reina están prestos y dispuestos y Chavero y Menudo no entrenaron con el resto. Hoy Álvarez Tomé aclarará si hay opciones de contar con alguno de ellos para el encuentro de pasado mañana. De no poder actuar, Jonathan Ruiz y Caiado podrían ser sus sustitutos en el once inicial.

Sancionados

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol dictaminó suspender con dos partidos a los técnicos deportivistas Miguel Ángel Álvarez Tomé y Alberto Casal por sus respectivas expulsiones (la del segundo, a la conclusión del choque) en Villaviciosa. Por tanto, será en principio el preparador físico Manolo Santos la cabeza visible del banquillo pasado mañana ante la escuadra vallisoletana.