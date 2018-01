Julen Colinas se despide de la Cultural para fichar por el Ucam Murcia

El futbolista Julen Colinas (San Sebastián, 1989) anunció su despedida de la Cultural con una sala de prensa a rebosar, en la que le acompañó toda la plantilla leonesa. El futbolista recibió el cariño por parte de todas las esferas del club. "Julen es parte de nuestra historia, y siempre lo será. Gracias, esta es tu casa para siempre", agradeció al futbolista el director general de la Cultural, Felipe Llamazares. Por su parte Julen Colinas indicó: "Tengo que agradecer al club todo lo que se me ha dado. Los compañeros han sido una familia, hemos hecho un año y medio espectacular. Me han dado una confianza impresionante para hacer todo lo que he hecho. A la afición tengo que darle las gracias. Esta es la mejor ciudad de España. Me han tratado siempre como uno más. Les llevaré siempre en el corazón. Me da mucha pena irme. El fútbol nos separa ahora, pero estoy aquí para lo que queráis".

El jugador vasco se va de la Cultural para enrolarse en las filas del Ucam Murcia, uno de los equipos de Segunda División B que aspira regresar a la categoría de plata del fútbol español.