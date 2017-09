Karim Benzema también renueva

JAVIER VARELA | MADRID

Karim Benzema no regala muchas sonrisas y el día de su renovación con el Real Madrid hasta 2021 tampoco. El delantero del equipo blanco se reivindicó ante los críticos que echan en falta más gol en el francés porque «hay gente que se equivoca porque el delantero no es solo gol. Tienes que participar, abrir juego, dar asistencias. hablamos de futbol no solo de goles».

«El fútbol es que un delantero centro moderno tiene que tener más cosas que gol», recalcaba el jugador francés.

El galo sacó de nuevo las uñas, cuando se le planteó que al ser el año que tiene menos competencia arriba tiene asegurada la titularidad con Zidane: «Nadie te garantiza la titularidad, eso no existe. Estoy para ayudar a mi equipo y hay otros jugadores que pueden jugar de delantero centro como Cristiano». El delantero centro confesó eso sí que está acostumbrado a las críticas que recibe porque «es parte de mi vida», expresó.