Klopp: "Sergio Ramos fue despiadado y brutal"

Él dice que no, que no es cierto, que no se duerme y levanta cada día pensando en Sergio Ramos, el central del Real Madrid que, al parecer, le amargó la última final de la Champions frente a su equipo, el Liverpool. Pero lo cierto, lo auténticamente cierto, es que el técnico alemán de los ‘reds’, el alemán Jurgen Klopp, continúa maldiciendo el día que conoció a Ramos y que padeció su manera de entender el fútbol, siempre, según él, al límite de lo permitido y no autorizado por el reglamento.

Klopp, como el resto de colegas, en el final de la pretemporada, ha vuelto a hablar del central blanco y ha vuelto a ser durísimo con su comportamiento en la final perdida ante el Real Madrid. Y lo ha hecho en una entrevista en el diario británico ‘The Telegraph’ donde califica al central merengue de “despiadado y brutal”.

LA NORMALIDAD, SEGÚN RAMOS

«¿Abrimos de nuevo esa botella?”, empieza diciendo Klopp en una de sus múltiples y extensas respuestas. “No creo que nos vuelva a ocurrir algo parecido: que le pongan el codo en la cara a nuestro portero, que lancen al suelo a nuestro goleador como si fueras un luchador, y después de todo eso perder el partido. Esta fue la historia. Ramos dijo muchas cosas después que no me gustaron. Era como si comentase algo así como ‘sí, vale, lo que digáis, ¿qué queréis?, es algo normal’. Pues no, no es algo normal”, señala el ‘mister’ de los de Liverpool.

“Si juntas todas las situaciones de Ramos verás un montón de acciones polémicas que le afectan a él. En la final de Champions anterior, ante la Juventus, él fue el responsable de la roja a Cuadrado y nadie dijo nada entonces. Es como si el mundo aceptara que uses tus armas en cada partido para ganar. La gente esperará que yo sea igual y no, no pienso igual. Si echas el recuerdo atrás y no eres aficionado del Madrid piensas que Ramos fue despiadado y brutal».

El técnico alemán, en plena gira americana de pretemporada, esgrime que, pese a sus críticas, no está obcecado con Ramos, al que cree que la utilización del VAR en las grandes competiciones internacionales puede generarle más de un problema, tarjetas amarillas e, incluso, expulsiones.

LA CONMOCIÓN DE KARIUS

«Nosotros somos agresivos –sigue contando Klopp en ‘The Tepegraph’--, pero siempre uso la palabra legal para definir nuestro juego. Por lo general, si te saltas las normas, eres sancionado. Alguien lo verá y te castigará cuatro o cinco partidos. Pero con Ramos no fue así. La gente dirá que soy débil o un mal perdedor o que, simplemente, no ceso de quejarme, pero no es así. No me despierto todas las mañanas y pienso en Ramos», concluyó.

En esa misma entrevista, Klopp vuelve a contar la historia de la conmoción que sufrió su portero, Loris Karius, minutos antes de encajar dos goles absurdos. Y vuelve a recordar el codazo de Sergio Ramos a su portero en un corner. Y que, pocos días después de perder la final, le llamó Franz Beckenbauer para decirle que Karius jugó conmocionado “me lo ha dicho el médico del Bayern”, le contó el ‘Kaiser’.