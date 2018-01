Kobe Bryant, nominado al Oscar de mejor cortometraje de animación

El exjugador de Los Angeles Lakers Kobe Bryant y su socio Glen Keane competirán en la categoría de mejor cortometraje de animación de la 90 edición de los Óscar con su obra "Dear Basketball", nunció hoy la Academia de Hollywood, que dio a conocer las nominaciones en las diferentes categorías.

Bryant, uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, con cinco anillos, dos títulos de MVP, un título de mejor anotador de la temporada y 18 presencias en el All-Star, entre otras conquistas, tiene ahora la posibilidad de añadir un Oscar a una carrera deportiva de ensueño.

What?? This is beyond the realm of imagination. It means so much that the @TheAcademy deemed #DearBasketball worthy of contention. Thanks to the genius of @GlenKeanePrd & John Williams for taking my poem to this level. It's an honor to be on this team. #OscarNoms pic.twitter.com/M2joyk9D1V