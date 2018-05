Kravets regresa en el Lugo

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Francisco Rodríguez, entrenador del Lugo, no quiso dar pistas sobre los futbolistas que tendrá a su disposición para medirse mañana a la Cultural y habrá que esperar a hoy cuando dé la convocatoria de jugadores que desplaza al Reino.

Lo que si es seguro en la vuelta del futbolista ucraniano Kravets, lateral izquierdo, ausente la pasada jornada ante el Sevilla Atlético por sanción por acumulación de amonestaciones, una vez que ya cumplió su partido de suspensión.

Mario Barco es baja segura para mañana, mientras Chuli, que ya se entrena con el grupo, es probable que no llegue para jugar contra los leoneses.

Francisco Rodríguez, técnico del equipo lucense al que le colocan en el banquillo del Málaga para la próxima temporada, no quiso entrar en ese apartado por entender que son sólo especulaciones y que tiene contrato con la entidad gallega hasta 2019, «lo único en lo que pienso terminar lo mejor posible este año. He luchado muchísimo por estar lo más arriba posible, pero no ha podido ser y un poco en deuda sí que estamos. Mi objetivo real es sumar los máximos puntos en estos cuatro partidos y lo que pase el próximo año, teniendo contrato, pues pasará. Estoy muy contento donde estoy. El próximo es la Cultural y vamos a intentar sumar tres puntos independientemente de que ellos se jueguen más que nosotros en el sentido clasificatorio, no en otra cosa», declaró el entrenador lucense en referencia al partido que se jugará el domingo en el Reino de León al que los gallegos acuden dispuestos a sumar los tres puntos en juego.