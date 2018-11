«La afición nos aporta un extra de motivación»

F. OTERO / Á. FRAGUAS | PONFERRADA/LEÓN

José Antonio Ríos Reina es uno de los pocos jugadores de la Deportiva que ya sabe lo que es el clásico del fútbol provincial. Justo debutó en uno. Fue uno de los fichajes de invierno en la temporada 2016-2017 y su llegada se produjo en la semana de visitar el estadio culturalista, en el que debutaría, igual que Pallarés. La formación berciana logró un punto, a pesar de jugar con diez bastantes minutos por la expulsión de Alejandro Chavero. Pero el de este domingo será el primer derbi en El Toralín. Aunque no es berciano, siempre ha manifestado sentirse bien en esta tierra y a buen seguro que vivirá el duelo como un local.

Tras la derrota en Salamanca, el sevillano espera que la Deportiva siga en la línea que ha mantenido hasta ahora: «Todos los equipos venían con un plus para ser el primero en derrotarnos, pero eso ya ha pasado. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro juego y prepararnos para una nueva batalla deportiva. Estamos todos preparados para lo que viene. Va a ser un gran partido; el partido que muchos esperan. Tenemos que trabajar duro para prepararlo, que va a ser muy complicado».

Ríos Reina reconoce sentir en la calle el aliento de la hinchada deportivista, motivada para el duelo más especial de la temporada: «Ahora mismo no se puede salir mucho, que hace mucho frío, pero la gente sí que nos dice cosas y nos anima, aunque donde más lo notamos es en las redes sociales. Nos aporta una motivación extra para este choque».

¿Partido especial? ¿Más que tres puntos?: «Si lo miras por clasificación, son tres puntos más, pero nosotros estamos muy motivados para este encuentro porque es un rival directo y queremos seguir sacándole ventaja en la tabla».

Josep Señé, jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa, señala por su parte con respecto al juego que está desarrollando el equipo culturalista antes de afrontar el derbi provincial por excelencia ante la Sociedad Deportiva Ponferradina el domingo, a partir de las 17.00 horas, en El Toralín: «Nosotros estamos trabajando para hacer nuestro mejor juego».

A continuación responde a la pregunta sobre el ambiente enrarecido en la grada como consecuencia del mal juego del equipo el pasado domingo frente al Fuenlabrada: «Cuando estás en el terreno de juego no escuchas apenas los gritos de la grada. Nos mantenemos concentrados en el partido y también centrados en el trabajo diario.

Señe recalca que no se pueden cometer fallos de cara al derbi provincial frente a la Ponferradina: «No se pueden cometer errores porque un fallo supone ir a remolque después durante el partido».

El futbolista catalán de la Cultural asegura que el duelo provincial frente a la Ponferradina es el mejor remedio para cambiar la mala imagen mostrada en el partido del domingo en el Reino de León: «No hay nada mejor para revertir la situación que el derbi ante la Ponferradina. Se trata de un partido muy bonito para nosotros. Es un derbi e iremos a Ponferrada a ganar como sea».

Será el primer derbi leonés que viva Josep Señé. «La verdad es que nadie me ha contado demasiado sobre el derbi entre la Cultural y la Ponferradina. Será como otros derbis que he vivido en los equipos en los que he militado. Eso sí, será especial».

Con respecto a como se encuentra el equipo después de la bronca de la afición a Víctor Cea, Señe aclara: «Nosotros estamos al cien por cien con el entrenador. Es nuestro entrenador. Los gritos de la grada también se producen como consecuencia de la culpa de los jugadores. Es el momento de estar más unidos que nunca e intentar ganar en Ponferrada. Si lo hacemos se verá todo de otra manera».

«La lesión está olvidada. Tengo muy buenas sensaciones y en estos momentos me encuentro muy bien», afirma.

«Desde principio de temporada hay muy buen equipo. La plantilla está trabajando muy bien. Hay muchos jugadores y muchas piezas para conformar un buen puzzle. Todos lo queremos hacer muy bien para entrar en el equipo», reconoce Josep Señé.

«La afición ha demostrado que empuja al equipo y es de agradecer». Es un plus de motivación para Señé.