«La ambición del equipo es toda»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Víctor Cea se muestra confiado en sacar adelante el duelo de mañana (17.00 horas) frente al Salamanca a pesar de los cuatro empates consecutivos que lleva cosechados, para sacar adelante este partido. El técnico subraya la necesaria autocrítica que la Cultural está realizando, para encontrar frente a los charros la mejor versión de su equipo: «La tendencia del equipo debe ir enfocada hacia la victoria. Veo que el equipo está convencido, y en eso estamos centrados, nuestra meta es sumar los tres puntos. Veo al grupo muy unido, concentrado en conseguir lo máximo. La ambición es toda, y confío plenamente en mis jugadores para «, manifestó.

Cea no se fía lo más mínimo de la posición en la tabla del Salamanca: «Estamos centrados en ser muy competitivos. El Salamanca CF cuenta con jugadores importantes e individualidades que pueden provocar mucho peligro si no se afronta bien el duelo. Estoy con mucho ánimo. Queremos que la gente que se pueda desplazar a Salamanca termine el partido muy orgullosa de su equipo y de sus jugadores».

El técnico madrileño al frente del equipo leonés espera poner fin a la racha de cuatro empates consecutivos y volver a la senda de las victorias frente a los charros: «Dependiendo del contexto, el equipo ha ofrecido diferentes versiones, es verdad, pero tenemos todas las ganas del mundo para conseguir ofrecer nuestra mejor cara. Tengo la convicción de que el equipo saldrá el domingo a conseguirlo todo. Nuestra actitud está siendo inmejorable, hay un grupo que está poniendo todo lo que tiene. Estamos seguros».

Víctor Cea sigue buscando el mejor once inicial para lograr su objetivo ante el Salamanca: «Cuando no haces buen partido, hay que encontrar las razones. Buscaremos el once que mejor rendimiento nos pueda dar para el contexto del partido, tratamos de encajar las piezas de la mejor manera posible. Todos los jugadores están disponibles. El equipo está concienciado en poner todo sobre el verde para rendir al máximo y conseguir los tres puntos. Cuando las cosas no salen, hay que hacer un análisis y corregir. También hay muchas cosas aprovechables. Queremos ser el equipo que más puntos obtenga. No nos conformamos, sabemos que el trabajo desarrollado debe ser de la mejor calidad para buscar esta meta», aseguró.