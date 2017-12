f. r. otero | ponferrada

Tuvo que emigrar y «hacerse un hombre» fuera de la Deportiva antes de convencer a un técnico para quedarse en la primera plantilla. Tras llegar del Orihuela CF y realizar dos pretemporadas con Manolo Herrero y Manolo Díaz, tuvo que salir cedido para poder jugar y seguir formándose. Pasó por RC Recreativo, Real Murcia y Atlético Levante UD, con el que descendió a Tercera División en los penaltis del play out el pasado mes de mayo. En esta temporada se ha asentado en el equipo berciano de la mano de Carlos Terrazas gracias a su trabajo y también beneficiado por la poca cantidad de efectivos que tiene el plantel en defensa. Es uno de los jugadores del mismo que más minutos ha disputado. Álvaro Moreno fue el protagonista en la tarde de ayer de Las Tertulias del Restaurante El Leñador, realizadas por EsRadio en El Bierzo. el defensa habló de su vuelta a Ponferrada y su asentamiento en el equipo: «Siempre tuve la ilusión de jugar aquí desde la primera vez que llegué. He pasado por muchos sitios, pero eso me ha hecho más fuerte y que tire para delante. En Huelva incluso jugué de mediocentro. Pero estando fuera también seguí y sufrí con la SD Ponferradina».

El murciano se refirió a varios campos temáticos, empezando por el momento del equipo y la temporada realizada hasta ahora: «Cuando entras en mala dinámica, es difícil tener confianza y viceversa. A ver si empezamos a coger el rumbo y colocamos a la Deportiva donde se merece. La ansiedad te hace más frágil, igual que verte abajo en la clasificación».

El sistema táctico es tema recurrente esta campaña por utilizar Terrazas uno nada habitual, el 3-3-3-1: «Sufrimos mucho, pero a la vez avanzamos. La dificultad te mejora. Abarcas más campo y tienes más funciones. Yo cada día me veo mejor. Tengo un amigo que me dice que me ve a peor nivel que otros años, pero también cosas que había avanzado. Ahora me ve mejor situado. Yo me siento mejor con este sistema. El día que se cambió, lo hicimos muy mal. Y con esta propuesta hemos merecido lograr resultados positivos en más partidos. Lo que está claro es que con este sistema, el más mínimo fallo, te penaliza».

«Baro» no dejó pasar el asunto del próximo rival, el CF Fuenlabrada: «Ahí están sus números. Tenemos respeto, pero no miedo. Yo creo que nos va a venir medirnos a este equipo, porque vamos a sacar el nivel que verdaderamente tenemos. Yo creo que va a haber fútbol del bueno y que vamos a ganar. Está claro que es un equipazo. Es una prueba. Podrá pasar lo que pase, pero yo confío en que vamos a tirar para arriba».

Álvaro Moreno reconoció que aunque la pasada temporada Manolo Herrero no contó con él, en el mercado invernal el club quiso recuperarlo, pero ya se había enrolado en las filas del filial levantinista para la segunda vuelta.