«La Cultural es un buen equipo y muy trabajado a nivel táctico»

La llegada de Fabri González al banquillo no surtió el efecto deseado en la capital hispalense y el Lorca FC tratará de que no se repita la historia en León, donde se enfrentará a un rival con el que coincidió durante la pasada temporada en Segunda División B y al que ganó en su estreno en la categoría de plata por 2-0 en agosto de 2017. Han pasado casi cinco meses desde entonces y el conjunto lorquino se encuentra en una situación comprometida, pero todavía no desesperada, como se ha encargado de decir Fabri. «Este equipo no va a tirar la toalla bajo ningún concepto. El caso es salvarse sea como sea por el bien del club y de la afición», señala el técnico gallego, quien destaca de la Cultural que «es un buen equipo, muy trabajado a nivel táctico y con muchas soluciones en su juego».

«Ante él disputaremos un partido que vale puntos importantes e iremos a tratar de competir de la mejor manera posible y para ello confío en mis jugadores y en la forma de plantear el encuentro», advierte Fabri, quien ha incluido en la convocatoria a sólo uno de los cuatro futbolistas que se han incorporado al grupo esta semana, en concreto el delantero maliense Aly Mallé.

No han entrado en la lista de 18 los defensas Cristian Nasuti, argentino; y Joao Meira, portugués; ni el centrocampista francés Didier Digard.