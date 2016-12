JORGE CALLADO | DOHA

Punto y final a una semana de intenso trabajo en la Academia Aspire. El partido amistoso ante el equipo catarí Al Sailiya puso el cierre a la miniconcentración en la Aspire Academy de Doha. A parte del encuentro de preparación, lo más destacado fue la presencia de Xavi Hernández, ex jugador del FC Barcelona y ahora mismo el principal referente de Aspire. El centrocampista catalán puso de manifiesto su total conocimiento de la marcha de la Cultural esta temporada. Hasta tal punto que sabía perfectamente que la única derrota del equipo leonés había sido frente al filial de Osasuna en la última jornada de la primera vuelta. «Fue una lástima por perder en el descuento, pero la Cultural lleva una marcha inmaculada».

Xavi Hernández apuesta por este proyecto y está convencido de que va a lograr los resultados esperados: «La Cultural pertenece a la Academia Aspire y lo cierto es que lo están haciendo muy bien tanto el míster, Rubén de la Barrera, como el resto de la plantilla, que se ha reforzado muy bien. Van líderes a pesar de la derrota y está claro que la Cultural es nuestro proyecto también».

El jugador catalán que ahora milita en el equipo Al Saad Sport, reconoce que hay una gran ilusión en Aspire por el plan del club leonés. «Estamos muy ilusionados con este proyecto porque lo están haciendo muy bien y es un equipo en crecimiento», advierte Xavi reconociendo que tiene todos los datos de la evolución del equipo. «Lo cierto es que estoy todos los fines de semana siguiendo los partidos de la Cultural. Ahora tienen un colchón de puntos. El segundo es el Racing de Santander, cinco puntos por debajo. Creo que nos van a dar a todos una alegría».

El ex jugador internacional reconoce que aún le queda algo por hacer: «Es algo que tengo pendiente. Ir a León. Estoy todavía en activo y entreno todos los días para jugar los fines de semanas. Me gustaría ir, y seguro que voy a aterrizar por León».

Xavi Hernández se ha adaptado muy bien a su nueva vida después de dejar el FC Barcelona. «El proyecto es fútbol puro, y nuestra misión se centra en tratar de mejorar a las nuevas generaciones que llegan. Ahora estoy en los campos ayudando y también jugando. Lo tengo todo. Estoy disfrutando muchísimo y además me sirve para formarme de cara al futuro», explica el jugador referente de Aspire mientras se toma un respiro, porque un grupo de niños cataries que están viendo el partido de la Cultural quieren hacerse fotos con él.

Es un líder y muy querido por todos. De hecho, en el transcurso del partido se producía una anécdota. Xavi lo estaba viendo sentado en las escaleras de la grada y de repente se acercó un niño con una silla para que estuviera más cómodo. Reconoce que sí echa de menos el FC Barcelona pero asume que ya es historia. «Claro que echo de menos al Barcelona, pero allí ya lo he hecho todo y no me dejo nada por hacer. Formé parte de una gran generación que gano muchas cosas. Ahora aquí soy feliz», confiesa.