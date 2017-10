«La Cultural juega muy bien al fútbol y es difícil de ganar»

El entrenador del Sporting Paco Herrera valoró mucho la victoria lograda por su equipo frente a la Cultural, «este partido ha sido muy complicado, muy difícil. Si de listos es ganar, hemos ganado, pero creo que ha sido hasta el gol nuestro muy igualado nuy competido y hasta bonito diría yo en muchos momentos, con dos equipos con muchas opciones. Fuimos nosotros los que hicimos el primer gol y a partir de ahí fue donde se rompió un poco el encuentro. Tuvimos más la pelota y ellos ante la necesidad de empatar se abren un poco más, nos dejan más espacios, en fin... una cosa lleva a la otra, pero en todo caso creo que ha sido una buena victoria».

El entrenador del conjunto asturiano aseguró que el Sporting dio esta vez más sensación de equipo, «dimos más sensación de equipo por más cosas que por la victoria. A mi me parece que la Cultural es un muy buen equipo, que juega muy bien al fútbol, que tiene las cosas muy claras y que es muy difícil ganar a este equipo. Es un conjunto que viene desde abajo, de Segunda B, pero viene con un año de trabajo, y ya le conocía del año pasado y a mi me gustaba verlos jugar. Siguen en esa línea y es un equipo complicadísimo, por eso para mi la victoria tiene doble mérito, y también porque hicimos el partido más equilibrado entre defensa y ataque. Estuvimos firmes atrás, jugamos sencillo y cuando tuvimos oportunidad hemos llegado. En la primera parte tuvimos tres o cuatro oportunidades que han desaparecido porque no se han convertido en ninguna opción de gol por el último pase».

Paco Herrera quitó importancia a que su equipo haya logrado el liderato de forma momentánea, «siempre que se está líder es un dato a tener en cuenta pero la Segunda División es muy larga, hay baches, lesionados, situaciones inesperadas y a veces hay que improvisar, todo eso te da la temporada. Lo que si es cierto es que no hay que perder la referencia de estar arriba para afrontar el sprint final que está en los últimos diez partidos».