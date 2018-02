«La Cultural prefirió los 400.000 euros antes que mantenerme»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El héroe del ascenso se enfrenta a su exequipo. El que fuera el ídolo del culturalismo considera «especial» volver a encontrarse con la Cultural en el campo de juego.

—¿Qué supone recibir al equipo leonés en El Alcoraz?

—Es un aliciente, porque para nosotros son tres puntos muy importantes. Es una lástima que la Cultural esté atravesando por esta situación negativa. Son cosas que pasan, pero al final se salvarán. Desde luego para mí es un partido muy especial.

—Con independencia de que la Cultural esté situada en posición de descenso antes de afrontar el partido ante la SD Huesca, ¿cómo ve a la Cultural en el campeonato?

—Como ellos mismos reconocen, están cometiendo errores en defensa. Pero les veo bien porque creo que es un equipo que tiene las ideas claras. Al final, tarde o temprano sus ideas funcionarán. En la primera vuelta de la Liga creo que la Cultural ha estado muy bien. Sobre todo en los primeros partidos. Ahora al perder pienso que está atravesando un pequeño bache, porque fuera de casa no están siendo tan contundentes. Pero bueno espero que en este partido frente al Huesca no estén bien, aunque le deseo que después de este encuentro del domingo lo gane todo.

—¿Qué recuerdos guarda de su temporada en León y en la Cultural?

—Tengo muy buenos recuerdos, sobre todo por la gente de León y su afición. De los jugadores guardo un gran recuerdo. Hablo con asiduidad con muchos futbolistas y con la gente del club. Deseo lo mejor a la Cultural, excepto para este partido. Me duele la situación de la Cultural. La afición, en lo personal, creo que me sigue tratando muy bien. Siempre hay algún comentario que está fuera de lugar, pero por lo demás siempre se han portado muy bien conmigo. Espero que, al contrario de lo que sucedió en la primera vuelta, esta vez las tornas caigan de nuestro lado.

—La Cultural visita Huesca con urgencia de puntos...

—Sí, pero para nosotros también son tres puntos muy importantes.

—¿Eligió el equipo ideal cuando lo fichó la SD Huesca?

—Visto lo visto desde luego es el equipo idóneo. Vamos primeros. Es muy importante este proyecto. También valoro la confianza que ha puesto el club en mí. No me arrepiento para nada ni me arrepentí en su momento.

—¿Se comportó alguien en la Cultural mal con usted?

—No, para nada. Creo que al final en el fútbol prevalecen los intereses. La Cultural prefirió finalmente los 400.000 euros antes que mantenerme. Bueno yo lo acepto porque es la ley del fútbol. Al final el fútbol me está saliendo muy bien y muy contento con la decisión que tomé. Guardo un grandísimo recuerdo de León, tanto de la ciudad como del club, y espero algún día poder volver a disfrutar.

—¿También satisfecho por haberse hecho con un puesto en el equipo titular de Rubi?

—Sí. Siempre confié en mi trabajo. Sabía que me iba a llegar a base de trabajo. Me dieron esta oportunidad. Creo que ahora me lo estoy ganando. Espero jugar ante la Cultural de principio.

—¿Es muy importante que hayan llegado sus goles decisivos, con cinco anotados y otras cinco asistencias?

—Son unos números que yo esperaba hacer a principio de temporada. Han llegado un poco más tarde de lo que yo pensaba, pero ojalá continúe este buen momento para ayudar al equipo a conseguir el objetivo.

—¿Cuál es el objetivo?

—No es otro que el ascenso a Primera División.

—En caso de conseguirlo, ¿qué supone jugar en Primera División ?

—El algo que al principio nos planteamos y vivíamos como un reto muy difícil, pero cada partido que vamos ganando lo vemos un poco más cerca. Esta jornada para nosotros hay un partido crucial, el Cádiz-Oviedo, para distanciarnos más de la tercera plaza, siempre y cuando nosotros ganemos a la Cultural.

—¿Es tan bueno Cucho Hernández en el día a día como se le ve en los partidos?

—Por supuesto. En el día a día es aún mejor. Es un chico joven. Tiene 18 años. Nos está ayudando mucho. Está demostrando que es un gran jugador.

—¿Y Rubén de la Barrera es tan buen entrenador?

—Ha sido muy influyente en mi carrera como futbolista. Me dio mucha confianza. Es un gran entrenador. Uno de los mejores de España y espero que tenga todos los éxitos. Hablo bastante con él. Le deseo la mayor de las suertes y creo que él a mí también.