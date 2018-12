«La Cultural me va a hacer mejor técnico»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El nuevo entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, José Manuel Aira (Ponferrada, 1976), ve al equipo «capacitado» para lograr el objetivo del retorno a Segunda División «si se pone el mono de trabajo y de humildad», según indicó durante su presentación.

«Nadie está fuera ni es excluyente, pero se valorará el compromiso, la ilusión y el hambre por ser partícipes de lograr el objetivo» dentro de una plantilla que consideró con un «potencial tremendo, por lo que hay que aportarle las situaciones para que lo muestre».

Entre su apuesta de juego destacó el «ser competitivos, independientemente de los escenarios», aunque se mostró de acuerdo con la línea que ha preconizado la entidad desde la llegada de la Academia Aspire por un juego vistoso «porque a cualquier entrenador le gusta que su equipo sea dominador, pero lo difícil es ponerlo en práctica».

El técnico berciano avanzó que entre sus prioridades se encontrará el «aspecto defensivo, que es vital y nunca se puede separar del ofensivo».

Su etapa en el Albacete Balompié, con el que logró el objetivo que ahora pretende con la Cultural, se caracterizó, según recordó, por «renunciar al ego personal por el interés global» y por «no perder la cabeza en los momentos complicados».

Sobre su llegada al equipo culturalista, como sustituto de Víctor Cea, al que también hizo partícipe del éxito si finalmente se lograra, confirmó su estrecha relación con el actual director deportivo del Alavés, el leonés Sergio Fernández, que le llevó a formar parte del organigrama del Baskonia-Alavés. «Mi relación son Sergio es magnífica, estrecha, valoro mucho su opinión, pero al final el que decide soy yo. Apuesto por la Cultural porque es la que más me ilusiona, la que más me apetece y la que me va a mejorar como entrenador para crecer. Me va a hacer mejor técnico».

Aira, que fue destituido por al Sochaux francés de la Segunda División gala hace menos de un mes, reconoció que «tarde o temprano León y la Cultural era un sitio donde ambas partes se tenían que encontrar. «Ya en otras ocasiones anteriores se pudo dar y ha sido muy fácil porque ha primado la pasión e ilusión por el proyecto de ambas partes», dijo.

Aira estará acompañado inicialmente en las labores técnicas por el excapitán del Real Valladolid, Óscar Sánchez, y se valorará la posibilidad de incorporar un preparador físico, sin descartarse que esta función la desempeñe alguien del organigrama de la entidad culturalista.

En cuanto a su condición de berciano, bromeó: «No creo que haya ningún problema. Estoy seguro que voy a poder ir a ver a mi madre y a mi hermana aunque quedemos por delante de la Ponferradina, que será nuestro objetivo. Están haciendo una gran temporada».

«Tenemos que ser sinceros con la afición. Sólo podemos prometer trabajo y compromiso con un club y su historia. Lo más grande es el club y su afición, ellos mantienen el sentimiento. Los demás vamos y venimos, así que trataremos de ayudar», concluyó.