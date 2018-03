«La federación no quiso que compitiera»

El leonés Ángel Carrizo acudíó el pasado sábado al campeonato de España para defender su título de campeón nacional de lucha sambo y sin embargo no pudo luchar por no haber sido inscrito por la federación.

La cita se disputó en Gijón, en el conocido como campeonato de España de lucha libre en categoría junior y absoluto de lucha sambo. La Federación Territorial de lucha de Castilla y León acudía a esta cita con un equipo integrado por seis luchadores. Los datos de los deportistas fueron aportados por la delegación de lucha de Burgos a esta federación para que tramitase las inscripciones.

Al margen de lo deportivo la sorpresa, y mayúscula, fue la no inscripción de Ángel Carrizo, deportista de León, habitual del podio en estos campeonatos nacionales y único representante de la Lucha Leonesa, quien sí acudió a la ciudad asturiana para disputar el campeonato pero no pudo hacerlo por un problema burocrático.

Hay que recordar que Ángel Carrizo es el vigente campeón de España por cuarto año consecutivo en la modalidad de lucha sambo, habiendo sido también campeón de España en la modalidad de lucha libre olímpica en dos ocasiones más. Ángel había preparado a conciencia esta cita, como viene siendo habitual en él, lo que incluye un importante ajuste de peso para entrar en la categoría de menos de 57 Kg. El luchador leonés pasó el preceptivo reconocimiento médico, pero, a la hora de comenzar la competición, la organización le comunicó que no podía participar por no haber tramitado su federación de referencia, la de lucha de Castilla y león, la correspondiente inscripción.

—¿Qué ocurrió exactamente?

—Pues acudí a Gijón para disputar el campeonato de España de lucha sambo, donde soy el vigente campeón en la categoría de menos de 57 kg; pasé el preceptivo reconocimiento médico sin problema y fue después cuando me dijeron que no podía competir porque mi federación no había tramitado la inscripción. No me lo podía creer. Llevo meses preparando este campeonato, más de dos semanas pasando hambre para mantener el peso y ahora esto. Estoy muy dolido.

—¿Cómo se tramitan las inscripciones en estos campeonatos?

—En este caso es la delegación de Burgos la que envía a la territorial de León un listado con los luchadores que van a participar. En esta ocasión así se hizo también, se envió un listado con seis luchadores entre los que me encontraba. Sorprendentemente desde León tramitaron todas las inscripciones menos la mía.

—¿A qué crees que obedece esto?

—Pues yo lo tengo muy claro: algo ha tenido que ver el momento que vive nuestra lucha. Soy el único al que no pudieron apartar de la asamblea porque yo sí estaba federado. La conclusión que saco es que, si no te federas, te apartan, y si lo haces, te apartan de las competiciones. Lo peor de todo son los esfuerzos: los entrenamientos, la dieta… no ha servido de nada. Este año el campeonato era en Gijón, pero otras veces ha sido en Cáceres o en Murcia. No quiero ni pensar que esto me pasa después de haber viajado hasta Murcia.

—¿Ha podido hablar con algún representante de la federación?

—Pues sí, con Che Escanciano. No me cogía el teléfono, pero lo intente con un número diferente al mío y si me respondió. Me dijo que es un error de la secretaria y que me lo compensarán. No lo creo, aún me deben los gastos de desplazamiento del año pasado a Cáceres.

—A la vista de lo ocurrido ¿qué piensas hacer?

—Hoy acudiré a la Junta de Castilla y León. El no poder participar me aparta de acceder a becas y ayudas económicas. Quiero que me orienten allí sobre los pasos a seguir. Sé además que hay subvenciones vinculadas a este tipo de campeonatos que nunca nos llegan a los deportistas. También figuro como monitor del centro de tecnificación de luchas olímpicas y nunca me informan de nada. Además, sé que esta semana pasada algunos representantes federativos han estado presionando a luchadores y padres para poder acudir con un equipo a las luchas celtas. Eso sí les interesa. Si hubieran dedicado una parte de ese tiempo a tramitar mi inscripción esto no hubiera ocurrido. Estoy indignado y está claro que no lo voy a dejar así.