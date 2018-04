«La lucha debe ser más atractiva para atraer a los jóvenes»

Tomás González (La Vecilla), más conocido como ‘Tomasín’ o ‘Tomasuco’ destaca por su raza de luchador. Ya de niño imaginaba grandes gestas y sus sueños de lucha se hicieron realidad a la orilla del Curueño.

Convertido en ídolo de la grada y orgullo de familia de lucha, hoy mira desde lo más alto como campeón de liga y provincial en el peso semipesado en 2017.

Por su lucha, por sus gestos de luchador antiguo y por su carácter y determinación dentro del corro es uno de los favoritos de la grada. Él lo sabe.

—Viendo el entorno en que creció parecía predestinado a ser un gran luchador. Todos sus hermanos han luchado; se vivía y se vive ambiente de lucha en su casa desde siempre. ¿Se ha sentido presionado o condicionado en algún momento?

—Pues no, al contrario, me ha ayudado más que otra cosa. Supone un reto tratar de ser el mejor de todos mis hermanos. El apoyo de los míos ha sido importante siempre.

—¿Cuándo empezó a luchar?

—Con tres años, en La Vecilla. Federado llevo desde los cinco años. Con esa edad disputé ya una liga de base; la única que perdí. No había pre-benjamines de aquella y todos mis rivales me sacaban dos o tres años. Recuerdo que aquella liga la ganó Filín.

—En lucha de base fue campeón en varias categorías. ¿Qué es lo que más recuerda de aquella época?

—Pues recuerdo el comienzo de la decadencia. Empezamos siendo doce o catorce luchadores por categoría y acabamos siendo sólo dos. Al final daba pena.

—Un corro especial.

—El de La Vecilla y el Ribera Montaña, sin duda.

—Todos sus hermanos han sido luchadores. Quizá el más destacado haya sido David, ¿Cree que hay algún parecido entre su lucha y la suya?

—Pues sí y no. David luchaba básicamente por arriba, yo también lo hago, pero no rehuyo tampoco la lucha por abajo. Quizá el mayor parecido sea que su lucha y la mía son de ataque, de no especular.

—Para muchos aficionados el combate estrella, el más esperado, de la temporada 2017 era el Tomás-Rodrigo. ¿Cómo describiría a Rodrigo Fuentes como luchador?

—Rodrigo es un talento, no tiene miedo a perder. Va siempre al ataque, incluso más que yo. Hace una lucha muy bonita y vistosa.

—Y usted, ¿cómo definiría su lucha?

—Arriesgada, eso sin duda. Ahora mismo el físico me acompaña y por eso salgo a darlo todo en cada combate. Creo que soy mejor atacando que defendiendo

—Una maña.

—La cadrilada, quizá sea la que más utilizo, pero la que más me gusta es el sobaquillo. He ido evolucionando, de pequeño solo hacia la cadera.

—En lo deportivo. ¿Cómo cree que va a ser la temporada 2018 en el peso semipesado?

—Esperemos que con más participación que la temporada pasada. Cuantos más seamos mejor. Personalmente me gusta que haya rivalidad, que sea difícil ganar

—Ya ha probado y con éxito, en el peso pesado. ¿Se ve instalado en un futuro en esa categoría?

—No, no quiero. Espero que no. Mi peso natural es semipesados y ahí seguiré.

—En lo extradeportivo, ¿cómo valora la situación que vive la Lucha ahora mismo? ¿Hacia dónde piensa que ha de caminar?

—Confío en el planteamiento de Rivero, pero quiero ver resultados. Hay que buscar formatos nuevos, hacer la lucha más atractiva para que la gente joven acuda a los corros. Tienen que cambiar muchas cosas si queremos que la lucha subsista de aquí a diez años. Echo de menos competiciones como la liga por equipos, tan motivadoras para los pequeños, son cosas que hay que recuperar.

—Dentro de, pongamos esos diez años, ¿a dónde habrá llegado Tomás González como luchador?

—Pues espero seguir luchando si la situación laboral me lo permite. También me gustaría continuar entrenando a niños, otra tarea que me apasiona. Veo en ellos las ganas que yo tenía. En cualquier caso no me gustaría despegarme de la lucha, espero seguir vinculado a ella de una u otra forma mucho tiempo.