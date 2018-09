«La medalla de oro en el Europeo es el premio a diez años de trabajo»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Una última flecha... y diana para proclamarse campeona de Europa. Un diez para Andrea Marcos, una arquera que en Legnica hacía historia para este deporte en España. Y el merecido premio a diez años de trabajo que ya cuentan con varios éxitos en sus vitrinas y que, a punto de cumplir los 30 años, auguran muchos más.

—¿Como se saborea un título como el de campeona de Europa que además es el primero de España en la modalidad de arco compuesto?

—Con una sensación de felicidad y satisfacción. Y también como la recompensa a tantos años de esfuerzo, de entrenamientos y, como todo deporte del que económicamente no puedes vivir, de tener que compaginarlo con un trabajo. Todo eso ha merecido la pena, pero también si hubiera quedado segunda o tercera.

—Supongo que con el oro el objetivo del campeonato se habrá cumplido.

—Mi idea inicial era luchar por entrar en cuartos de final y con ello, a ser una de las ocho mejores, lograr una plaza para los Juegos europeos de 2019. Al no ser nominativos son para el país pero para mí era también un reto atractivo. Y luego, si todo iba saliendo bien, poder luchar por las medallas, estar entre las dos mejores. He ido paso a paso y al final la meta del título la he cruzado en primer lugar.

—El competir por una medalla de oro, ¿conllevó una presión añadida?

—Claro está que no es lo mismo hacerlo por el bronce o meterme en las semifinales que estar en la final y luchar por un puesto en lo más alto del podio. Presión sí existía pero también la ilusión de estar metida en la batalla por algo grande.

—¿Cuando te viste campeona?

—Hasta la última flecha. La competición estaba tan igualada con Bostan que no fue hasta el último lanzamiento cuando sentí esa emoción que siempre te acompaña cuando logras cumplir tus sueños. Cuando por megafonía oí que necesitaba de diez puntos para ganar sólo pensé en tirar y en que ese intento fuera el que necesitaba. Acerté y ahí viví una sensación que no se puede describir.

—¿Se olvida con este éxito todo el esfuerzo y sacrificio que has tenido que realizar?

—En cierta medida los das por buenos. El tener que levantarte a las siete de la mañana, el compaginar el trabajo en la clínica con los entrenamientos, los viajes... Todo se da por bien empleado. En este deporte, como en muchos otros de los que económicamente no puedes vivir, para llegar a la meta tienes que recorrer un camino muy exigente que no está exento de espinas.

—Aunque has llegado a lo más alto, ¿miras con cierta envidia a tus rivales que en la mayoría de los casos viven de este deporte y sólo se dedican a entrenar?

—A mí me gustaría poder tener esas facilidades, pero no es posible. Gran parte de mis rivales, creo que el 80 por ciento, se dedican a ello en cuerpo y alma. Yo no puedo pero lo suplo con otras cosas como el tesón y el espíritu de superación.

—¿Crees que éxitos como el tuyo pueden ayudar a hacer más visible el tiro con arco y que los niños y niñas también puedan conocerlo y practicarlo?

—Espero que sí. Siempre ayuda a que un deportista pueda llegar a lo más alto para que otras personas, en este caso los más pequeños, puedan tenerte como espejo. Me alegraría mucho que con lo que he conseguido alguien se haya adentrado en este deporte y que lo practique. Este año voy a cumplir 30 y espero estar al menos cinco o seis más compitiendo. Pero me gustaría que viniera gente por detrás que en un futuro pueda seguir nuestros pasos e incluso mejorar lo que estamos haciendo.

—Apenas unos minutos después de lograr el título en Polonia el presidente de la Federación calificó tu éxito como gesta y te situó como un referente español, una deportista que está haciendo historia. Eso es para sentirse orgullosa.

—Y lo estoy. Sus declaraciones son las de una persona que me aprecia como yo a él. Pero también de un responsable federativo que valora lo que haces. Llevo cinco años en la selección y desde la Federación siempre se han portado de manera excelente conmigo. Dentro de sus posibilidades tratan de facilitarme las cosas como al resto de arqueros. Y por eso estoy feliz, además de por lo que he logrado a nivel personal, por lo que puedo darle a este deporte.

—León y en especial La Virgen de Camino han disfrutado de tu título como si fuera de cada uno de los vecinos.

—Siempre están conmigo. Y yo siempre los llevo en mi mente y corazón. No hay nada mejor que en tu tierra valoren lo que haces y siempre estén a tu lado. Tanto ahora en los momentos buenos como en los menos buenos que todo deportista también tiene. Y yo no soy una excepción.

—En tu palmarés, entre otros logros, cuentan con dos triunfos en la Copa del Mundo además de otros éxitos internacionales y nacionales. Pero, ¿es este Europeo el que consideras el más importante?

–Sin duda. Todos son importantes aunque el Europeo es el que valoro con una mayor relevancia. Pese a ser económicamente menos cuantioso que otros (recibirá por su oro 2.400 euros), considero que a nivel de dimensión deportiva y de rivales es el que por ahora mejor me sabe. Eso sí, espero que en un futuro vengan más e incluso más sobresalientes.

—A corto y medio plazo, ¿que retos se pone Andrea Marcos?

—Ahora voy a tomarme a nivel de entrenamientos un par de semanas de descanso. De trabajo no puedo ya que me reincorporo este martes. Luego volverá a entrenar y a preparar la final de la Copa del Mundo de Las Vegas donde intentaré mejorar el séptimo puesto. Y un poco más tarde tocará el Mundial.