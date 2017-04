«La Peña va a mejorar mucho con la ayuda del Atlético de Madrid»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El presidente de la Peña, Manuel Díaz, hace una valoración de la temporada del CDF Peña, cuyo primer equipo, el de División de Honor Juvenil, ya ha salvado la categoría por segundo año consecutivo.

—¿Cómo califica la temporada de la Peña?

—Estamos desarrollando una gran temporada, pero aún nos faltan cositas por hacer para redondear una campaña extraordinaria. La permanencia en División de Honor es un logro importantísimo para nosotros. Al final de la temporada, en el mes de junio, haremos la valoración correcta.

—¿Por qué la Peña se ha convertido en la referencia del fútbol base leonés?

—Trabajamos para ser la referencia del fútbol de cantera leonés. Tratamos de serlo, pero no somos nosotros los que tenemos que decirlo, sino los que ven nuestro trabajo y el de los demás clubes de León. Nosotros seguimos trabajando. Queremos mejorar muchos aspectos de nuestro club. Este año al ser un club conveniado con el Atlético de Madrid haremos una reestructuración.

—¿Qué va a significar para la Peña ser un club conveniado del Atlético de Madrid?

—Para nosotros es un paso importantísimo. Que venga un club de élite del fútbol europeo y se fije en la Peña, quiere decir que se valora nuestro trabajo. El Atlético de Madrid quiso desde un primer momento el convenio con el CDF Peña. Hay otros clubes que deseaban ese convenio, pero el propio Atlético de Madrid es el que eligió a la Peña. Rafa Carmona, el director de expansión del Atlético de Madrid, decidió siempre que el club conveniado tenía que ser la Peña. Tenía informes de cómo trabajaba nuestro club y finalmente se firmó. Se lo agradezco. Intentaremos no defraudarle.

—¿Qué va a cambiar en la Peña tras la firma con el Atlético?

—Vamos a mejorar con la ayuda del Atlético de Madrid. Prepararemos mejor a nuestros jugadores y entrenadores. Caminaremos de distinta forma. Estamos bien, pero es preciso mejorar en la estructura de club.

—¿Será difícil que la Peña mantenga el nivel demostrado en las tres últimas temporadas?

—Como siempre digo a mi junta directiva y a todo mí equipo, estamos a un nivel muy elevado pero no lo tenemos todo conseguido. Mientras yo sea presidente, voy a ser muy exigente conmigo mismo y con todos los que forman el CDF Peña. Tenemos que seguir trabajando y mejorando. En la vida hay que tener ambiciones. Estoy muy contento y satisfecho, pero quiero más. Soy ambicioso por naturaleza. Este club humilde y modesto todavía tiene que escribir muchas páginas de gloria.

—¿A quién se debe que la Peña haya alcanzado este nivel?

Como presidente que soy tengo que reconocer que estoy rodeado de un gran equipo. Tengo unos grandes vicepresidentes y directivos, unos magníficos jugadores, entrenadores y delegados. Sin todo este equipo la Peña no sería nada. La Peña es el trabajo de todo ese gran equipo que yo dirijo. Una gran mayoría va a estar conmigo para el próximo curso, con algunas modificaciones para mejorar la estructura del club. Los colaboradores son otra de las partes importantes de la Peña. Les agradezco su apoyo a la entidad.

—¿Pensó en que la Peña llegaría a ser el referente del fútbol leonés?

—Yo siempre tuve un reto. El día que mi equipo esté en División de Honor puedo marcharme tranquilamente a mi casa. Ese era mi reto. Y ya está cumplido. Ahora quiero más porque soy ambicioso. Queremos consolidarnos en División de Honor, aunque sabemos que es muy complicado. La gente que esté conmigo tiene que estar involucrada en seguir haciendo historia con la Peña. Tenemos que mejorar muchos detalles.

—¿Qué es más difícil ascender a División de Honor o mantenerse?

—Es más difícil ascender, porque sólo asciende uno. No me he olvidado de los que hicieron posible el ascenso. Su nombre estará siempre grabado en letras de oro Entrenador, jugadores y gente de club que apoyó para que estemos donde estamos. Gracias a todos.