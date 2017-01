ÁNGEL FRAGUAS / F. R. OTERO | LEÓN

El director general de la Cultural, Felipe Llamazares, asegura con respecto al derbi provincial del domingo ante la Ponferradina en el Reino de León, a partir de las 17.00 horas: «Estoy seguro de que será un partido distinto al de la primera vuelta. Estamos a mitad de competición. Confío en ganar, pero el encuentro no tendrá nada que ver con el de la primera vuelta en El Toralín. El rival nos conoce más y seguro que habrá más igualdad sobre el terreno de juego».

«Jugamos en casa ante nuestra afición y este detalle es muy importante a nuestro favor», indica.

«Después de dos encuentros seguidos con derrota ya nos toca ganar. No creo que estos dos partidos perdidos quieran decir que estamos peor, sino que era ilógico seguir así, ganándolo todo. Prefiero perder ahora que en el momento crucial de la temporada. Hay que apretar los dientes y salir a tope ante la Ponferradina para ganar de nuevo», señala Llamazares.

Llamazares se refiere al ambiente que va a rodear al derbi entre los dos equipos más representativos de León: «Me encantaría que el Reino presentara una gran entrada de aficionados. Me gustaría que estuviera lleno. Presiento una muy buena entrada, pero creo que no se llenará. Lo que quiero por encima de todo es que las dos aficiones sepan comportarse. La rivalidad y la cordialidad pueden convivir en el derbi. La Cultural y la Ponferradina son dos clubes amigos. La Ponferradina siempre nos ha ayudado, incluso cuando estábamos con deudas. Y eso lo tienen que saber los aficionados. Tiene que haber rivalidad, pero dentro de la cordialidad. Los insultos no llevan a nada. Hemos dado pasos estos años para estar aquí y poder vivir este partido de nuevo en el Reino de León. La gente (afición) que no sepa comportarse sobra en la Cultural».

Por lo que se refiere al caso Gallar y el interés del Mallorca en su contratación, Llamazares afirma: «Sobre ese tema no comento nada». En cuanto a un pronóstico para el derbi: «Creo que vamos a ganar por 2-1».

Las seis temporadas que la Deportiva ha pasado en Segunda División A en la última década y la incursión de la Cultural en Tercera División hace unas temporadas han hecho que los duelos entre los dos equipos se hayan reducido. Pero el presidente del conjunto berciano no ha olvidado el último, a pesar de que supuso una derrota: «Perdimos 1-0, pero tengo buen recuerdo porque acabábamos de ganar la Liga y nos hicieron el pasillo de campeones. Además, un mes después ascendimos contra el Sant Andreu.

-El mandatario blanquiazul reconoce que el partido es especial para todos: «Siempre es especial. Para la afición es una semana especial, pero también para los que componemos el club. Todos los jugadores saben quiénes son nuestros máximos rivales, igual que el entrenador y demás técnicos. Lo prepararán como otro, pero en el ambiente saben que es un rival importante por todo lo que representa. Más allá de eso, lo que nos interesa son los tres puntos y engancharnos a la pelea por la fase de ascenso, que es lo fundamental». Y Silvano no cree que la Deportiva vaya como un cordero degollado a León: «Yo no lo veo así. Vamos a un campo difícil, pero la SD Ponferradina puede ganarle a cualquiera. Iremos a por los tres puntos y no veo para nada que vayamos al matadero».

Al dirigente deportivista no le gusta que el duelo llegue tan pronto, como ya dijo en la primera vuelta: «No fue bueno entonces ni lo es ahora, pero el calendario viene así y no está en nuestras manos. Nos hubiera gustado que fuera más avanzada la temporada».

Sobre si puede hacer tanto beneficio un triunfo como daño hizo la derrota de la primera vuelta, Silvano es claro: «Yo creo que sí. Puede pasar lo mismo, pero justo al contrario. El fútbol te da revanchas, tristezas y alegrías. Hay momentos buenos y malos».

En cuanto a las claves que puedan definir el duelo provincial, el de Toral de los Vados no lo tiene muy claro. Sólo espera que las cosas vayan bien: «Eso lo saben los técnicos mejor que nadie. Y luego hay que materializarlo en el campo por parte de los jugadores. Hay que fallar lo menos posible y acertar lo máximo Parece de perogrullo, pero es así. Yo sólo pienso en ganar el partido».