«La SD Ponferradina es un equipo top en Segunda B»

otero conde | ponferrada

«Estoy muy contento. Cuando que me llamaron se llegó a un acuerdo muy rápido porque yo quería jugar allí y ellos querían que jugase allí. Es un proyecto muy ilusionante. A pesar de que en estos dos últimos años las cosas no han salido como se esperaba, la Deportiva es un equipo top en Segunda División B y tarde o temprano tendrá que intentar conseguir el ascenso». Éstas eran las primeras palabras de David Grande como jugador de la Deportiva. En EsRadio en El Bierzo repasaba cómo se produjo el fichaje: «No me sorprendió la llamada. Los equipos en el mundo del fútbol controlan la categoría por completo. Cuando se pusieron en contacto conmigo, no me lo pensé mucho».

Grande ya jugó en El Bierzo como rival deportivista y guarda un muy buen recuerdo: «El campo y el ambiente de El Toralín me encantan por lo que vi con el Lealtad. Fue uno de los estadios que más me gustó en toda la categoría».

Sobre el hecho de que sus goles son sinónimos de puntos en las últimas temporadas en la división de bronce, el madrileño se mostraba sorprendido: «No tenía conciencia de que cuando marco, mi equipo casi nunca pierde. Pues que marque muchos goles en la Deportiva y a ver si sigue pasando lo mismo».

El ariete se definió como futbolista y se refirió a la posibilidad de jugar a la vez que Yuri: «Delantero trabajador, presiono y lucho, con buen juego aéreo, voy a los espacios y soy zurdo. Si los dos estamos bien, claro que podemos jugar juntos. En los últimos años siempre he jugado con otro delantero al lado».