Los Lagos evidencian que Valverde está en todas partes

Era la sexta vez que subía a los Lagos de Covadonga. "Nunca se me han dado mal", justificaba Alejandro Valverde tras el podio de la Vuelta, entre la niebla asturiana. Llegaba radiante, como si saliera de una cena entre amigos y se dispusiera a tomar la última copa en un local de moda. Era la peor etapa que tenía en el todavía largo camino hacia Madrid. Hace de jefe, hace de gregario, está en todas partes, regula, se descuelga para tomar un poco de aire, captura a los favoritos y encima se lanza a tapar el hueco cuando se lo pide Nairo Quintana. ¡Qué respire! ¡Por Dios! Que tiene 38 años y posiblemente ahora sea, junto al líder Simon Yates, el corredor con más opciones para llegar vestido de rojo a Madrid.

