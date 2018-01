Laia Sanz se recupera de una fuerte caída en el Dakar

La piloto catalana Laia Sanz se recupera este jueves de una fuerte caída que sufrió en la víspera, durante la undécima etapa del Dakar, que le dejó la espalda y el cuello doloridos y una mano inflamada.

"Ayer no fue un día fácil. Me tocó salir detrás de coches y camiones. Estaba muy peligroso. Comí polvo de un camión durante un buen rato y me la jugué mucho para adelantarlo", relató Sanz.

La catalana manifestó su satisfacción de que la duodécima etapa, que se debía correr este jueves entre Chilecito y San Juan (Argentina), haya sido cancelada para las motos y quads, ante la negativa de los pilotos a salir después de los coches y camiones.

Tras esta caída, Sanz indicó que su único objetivo ahora mismo es terminar nuevamente el Dakar en Córdoba (Argentina) e "intentar salvar las dos etapas que quedan para acabar entera" el rally.