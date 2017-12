Los Lakers acaban con la racha triunfal de los Houston Rockets

Los Rockets no conocían la derrota desde el 14 de noviembre. Sus partidos, pese a las complicaciones que pudieran surgir, siempre acababan igual: con victoria. Hasta esta madrugada, cuando los Lakers han puesto fin a la racha de 14 victorias consecutivas de los de Houston.

Los visitantes se han impuesto (116-122) a los líderes de la Conferencia Oeste con una gran labor colectiva liderada por Kyle Kuzma, que con 38 puntos, 7 triples, 7 rebotes y 4 asistencias ha sido el gran protagonista. Corey Brewer se ha sumado a la fiesta con 21 puntos pero el lideraje del equipo ha quedado en manos de Lonzo Ball (16 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias), capaz de hacer brillar el ataque de los Lakers en otra gran noche de James Harden.

🎥 Corey Brewer came off the bench for 21 points and 3 steals tonight against Houston #LakersWin pic.twitter.com/sA3UbCEplE