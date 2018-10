Los Lakers siguen sin ganar con Lebron James

No hay aún motivos para activar la señal de alarma, pero los Angeles Lakers siguen sin conocer la victoria desde que Lebron James viste la camiseta púrpura y oro. En la visita de los San Antonio Spurs de Pau Gasol al Staples Center, King' James acarició el triple-doble (32 puntos, 8 rebotes, 14 asistencias), consiguió canastas importantes en el partido, como la que forzó la prórroga, pero falló el tiro decisivo en el tiempo extra y no pudo evitar la derrota del equipo de Luke Walton por 142-143. El balance, de momento, no puede ser más negativo: 0-3.

Los Lakers, privados de los sancionados Rajon Rondo y Brandon Ingram por la pelea del sábado con Chris Paul de los Rockets, contaron con una actuación excepcional de Kyle Kuzma. En su partido número 80 con la franquicia californiana superó por cuarta vez los 30 puntos (se fue hasta los 37), una cifra que le iguala con Magic Jonhson.

Pero el equipo californiano se encontró enfrente con un rival más enchufado que nunca. LaMarcus Aldridge se fue hasta los 37 puntos y 10 rebotes, y DeMar DeRozan, el alero que ha llegado de los Toronto Raptors en el cambio por Kawhi Leonard, acabó con 32 tantos y 14 asistencias, mientras Pau Gasol, en su nuevo ro desde la suplencia de San Antonio, aportó 9 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en 18 minutos.