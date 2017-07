A por un lanzador de gatillo fácil

sergio c. anuncibay | león

El Abanca Ademar aún no ha dicho la última palabra en cuanto a la confección de su plantilla. La apuesta que hizo el club por la continuidad de prácticamente todos sus jugadores —tan solo prescindió de Nacho Huerta y Javi García— permite a la directiva afrontar con tranquilidad la búsqueda de una última pieza que complete el puzzle.

No dan el bloque por cerrado y, si lo encuentran, harán un último fichaje para afrontar en las mejores condiciones posibles el regreso del equipo a la Champions. Tienen el perfil muy claro. Quieren a un lateral que destaque, sobre todo, en la faceta ofensiva. Uno de esos jugadores de gatillo fácil que desatasca la transición desde los nueve metros cuando las defensas están bien posicionadas y no hay huecos para conectar con el pivote o los extremos. Y a poder ser, zurdo. Un deseo que tendrán que acoplar en un presupuesto que crecerá la próxima temporada aunque no de manera abrupta, ya que todavía deben cumplir con el último plazo del convenio de acreedores.

De momento, el conjunto leonés únicamente ha hecho un movimiento durante este mercado estival. Ha llegado Zivan Pesic, un pivote de 1,96 metros de altura y 108 kilos de peso. Reforzará el centro de la defensa y del mismo modo podrá dar descanso a Piñeiro en ataque. Además, ha subido al primer equipo el extremo Gonzalo Pérez Arce, que cubrirá la salida del asturiano Nacho Huerta.

El resto, excepto Javi García, siguen todos, a falta de ese último fichaje que mejore el colectivo de cara a la próxima edición de la Liga de Campeones. Será una campaña muy exigente, con partidos cada cuatro días, lo que causará un desgaste mayor en una plantilla que intentará defender ese segundo puesto al que subió este año en la Asobal.

Quieren también avanzar en la competición continental. Para eso, deberán ocupar alguna de las dos primeras plazas de su grupo. Se cruzarán en la primera fase del torneo con el Skjern danés, el Gorenje esloveno, el Kadetten suizo, el Dinamo de Bucarest y el Elverum noruego.