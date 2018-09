Una larga espera que ha durado 3.045 días

OTERO CONDE | PONFERRADA

Dulce semana para el deportivismo, que ve instalado a su equipo en lo más alto de la clasificación del grupo I de Segunda División B tras dos temporadas y media de sinsabores. Nada quiere decir a estas alturas estar colocado en el primer puesto, pero mejor eso que cómo estaba la formación berciana hace un año o hace dos. La pasada temporada era 16ª con dos puntos y hace dos años ocupaba el 19º puesto con uno.

Tras los resultados del fin de semana, la formación de Jon Pérez Bolo se alzaba a la primera plaza. Hacía mucho que esa foto no se producía. En Segunda División A la Deportiva nunca fue líder al término de una jornada, aunque sí llegase a situarse en algún momento de una fecha en primera posición. El primer mes de la Liga 2013-2014, en la que la Deportiva se salvó del descenso en la última jornada, llegó a colocarse segunda.

Desde el 9 de mayo del 2010 el elenco berciano no era líder. Han pasado desde entonces 3.045 largos días. Ganó la Liga con un mes de adelanto y curiosamente la última vez que estuvo primero en la clasificación tras un partido en casa fue el 2 de mayo (jornada 37) tras empatar a un gol con el Guijuelo. Los dos siguientes domingos el conjunto de Carlos Granero se midió al Sant Andreu y acabó logrando el ascenso a la división de plata en las dos siguientes semanas. Dos temporadas después, con Claudio en el banquillo, la sombra del Mirandés fue alargada y la Deportiva no pudo acceder en ningún momento a la segunda posición. Ya no retornaría a la categoría de bronce hasta la temporada 2016-2017 y en ella no sólo no fue nunca líder, sino que tampoco estuvo nunca entre los cuatro primeros clasificados. Y la pasada temporada ni siquiera llegó a estar en una jornada en la primera mitad de la tabla clasificatoria (entre los diez primeros). Esta temporada lleva tres jornadas y todas en puesto de play off.

Ahora el reto es ganar fuera de casa, algo que se ha convertido casi en una quimera para la formación ponferradina en los últimos años. El Fabril espera el domingo a las 17.00 horas en El Mundo del Fútbol. El conjunto coruñés no ha empezado bien la Liga y se encuentra instalado en el penúltimo puesto con un solo punto, que fue el que sumó en la primera jornada en el campo del Ínter de Madrid.