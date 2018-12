«Las bajas no son una excusa»

otero conde | ponferrada

Última jornada de la pasada Liga. Ya sin nada en juego en lo clasificatorio, la Deportiva visita al CF Fuenlabrada, clasificado para el play off. Yuri estaba a un gol de Dioni, delantero del cuadro madrileño, en la lucha por el título de máximo goleador del grupo. Para sorpresa de todos, Carlos Terrazas no le convoca, con lo que se queda sin la posibilidad de marcar y batir a su rival. Han pasado siete meses desde que se disputó aquel partido que acabó 0-3: «No me dejaron marcar en Fuenlabrada. ¡Ojalá consigamos el mismo resultado que entonces! Es un rival directo, muy experimentado en defensa, que tenemos ahí cerca y ellos van a intentar ganarnos tras dos semanas sin hacerlo. Es un partido de play off, complicado y que todos queremos jugar. Vamos muy motivados. Si conseguimos la victoria allí, va a ser un paso de gigante. Es lo que queremos: ir a Madrid, conseguir los tres puntos y seguir arriba», afirma Yuri.

El capitán blanquiazul cree que no tienen porqué notarse las bajas del equipo, aunque son bastante sensibles: «El que entre, va a dar el máximo. Tenemos una plantilla de buenos jugadores y todos vamos a aportar. No hay excusas. Queremos ir de vacaciones con una victoria. Si mantenemos esta senda de no perder, nos permitirá pelear por mucho más».

Bolo podría convocar a uno o dos jugadores de la cantera, además de al portero Pablo Barredo.

Presentación

La Deportiva presentará hoy a Kaxe, el primer fichaje del mercado invernal, que hasta el 2 de enero no tendrá ficha. Yuri también se refirió ayer a las llegadas y salidas: «Queremos desearle la máxima suerte a Kaxe. Su suerte será la nuestra. Hay que ayudarle a adaptarse lo más rápidamente posible para que pueda sumar. Lo triste del fútbol es que tendremos que despedir a un compañero, pero es algo que sucede todos los años».