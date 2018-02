«Las cosas pasan en la vida por algo; que ocurra lo que tenga que suceder»

F. RODRÍGUEZ | ALMERÍA

El entrenador de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera, explicó sus sensaciones al término del partido ante el Almería en el que los suyos sumaron su cuarta derrota seguida: «El partido lo perdimos y debimos haberlo ganado y claramente por juego y ocasiones. Fuimos mejores que ellos pero nos faltó acierto en el remate. No he visto dos caras de mi equipo, imagino que se dice en función del resultado, pero creo que no es así. Es cierto que hay una realidad repetitiva, la de irte con la losa de dos goles al descanso en contra. Un día ocurre que se remonta pero no siempre. Si hubiésemos metido ese penalti o alguna ocasión no habría pasado lo mismo, pero al final no fue así», explicó en rueda de prensa.

Para el técnico coruñés al frente del club blanco el triunfo del equipo andaluz radicó en que ellos acertaron a materializar sus ocasiones y su equipo no: «Lo único que sucedió en la primera mitad es que el Almería acertó con dos ocasiones y nosotros no vimos portería. Para nada soy victimista ni pretendo serlo, pero las cosas pasan en la vida por algo. Tampoco soy pesimista, esto va de querer hacer las cosas y ser conscientes de lo que eres y dejas de ser, de voluntad. Mi sentir es claro, deberíamos haber ganado pero perdemos por lo que sea. No queda otra que seguir mirando hacia adelante, pensar ya en el Reus y que ocurra lo que tenga que suceder», explicó el preparador del conjunto leonés después de caer por la mínima en tierras almerienses.