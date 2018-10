Laudrup asegura que no se ha postulado para entrenar al Real Madrid

El danés Michael Laudrup, exjugador del Real Madrid y del Barcelona, entre otros equipos, pero ha asegurado que no se ha ofrecido al club blanco como hipotético sustituto en el banquillo de Julen Lopetegui.

"No me he ofrecido a ningún equipo, nunca lo he hecho. Jamás le haría eso a un colega", afirmó en un correo electrónico enviado a la agencia danesa Ritzau.

Según informó el miércoles Telemadrid, el extécnico de Getafe, Swansea y Mallorca contactó supuestamente con la directiva del Real Madrid como posible sustituto de Lopetegui, en el caso de que este fuera despedido por la mala racha de resultados.

Larga trayectoria

Laudrup, de 54 años y que militó en el Real Madrid como jugador entre 1994 y 1996, se encuentra sin equipo desde que en mayo pasado abandonó el Al Rayyan qatarí y decidió tomarse un descanso. "Yo mismo revelaré si decido entrenar de nuevo", añadió el considerado mejor jugador danés de todos los tiempos.

Laudrup empezó su carrera como entrenador de asistente en la selección danesa en 2000 y luego continuó en el Brondby de su país, con el que ganó Liga y Copa, el Getafe, Spartak de Moscú, Mallorca, Swansea, Lekhwiya (Catar) y Al Rayyan.

El también exjugador del Juventus y Lazio ha sido señalado desde hace años por los medios de su país como candidato al puesto de seleccionador danés, que ahora ocupa el noruego Åge Hareide.