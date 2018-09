Lección de consistencia

A. OROZCO | Abegondo

La Deportiva mantiene el liderato del grupo I de Segunda División B tras imponerse en El Mundo del Fútbol al Fabril por 1-2. Algo parece que está cambiando cuando la Deportiva gana fuera, logra dos triunfos seguidos y cuatro semanas sin perder.

Si había quien no creía que la Deportiva va en serio, la ésta disipó todas las dudas en un gran partido en el que fue capaz de imponerse al Deportivo Fabril.

Un 5-3-2 fue el sistema dispuesto por Bolo. Es el mismo que usaba Munitis, pero con un carácter mucho más ofensivo. De hecho, Son e Isi estaban más en el centro del campo e incluso en posiciones más avanzadas que en defensa. El de Cieza fue el mejor jugador del encuentro.

La SD Ponferradina salió a tope por la buena dinámica del arranque liguero. En el minuto 6 Dani Pichín recibió un pase de Son al hueco, se internó y disparó ligeramente cruzado. El cuadro berciano buscó explotar el lateral derecho coruñés y fueron varios los cambios de juego hacia el ataque zurdo berciano para tratar de buscar superioridad en ese costado.

En el minuto diez un centro-chut del propio Dani Pichín acabó en la parte superior del travesaño. La balanza empezó a inclinarse del lado del líder tras decretar el colegiado una inocente y clara mano del central juvenil Mujaid en pugna con Isi. Yuri no desaprovechó la ocasión desde el punto fatídico para adelantar a los suyos en el marcador. Pudo anotar de nuevo la Ponferradina en un mano a mano en el que Álex Cobo adivinó las intenciones de Son, que se fue al ataque tras una pared con Óscar Sielva como si de un delantero se tratase. Con la espalda bien cubierta, el ex aurinegro se fue arriba con alegría, más de lo que ya es común en él.

La comodidad de la Deportiva pudo ser mayor si el colegiado asturiano Alonso Prendes no le hubiese perdonado la segunda tarjeta amarilla a Gandoy por una mano cortando un contragolpe en el centro del campo. A su vez, justo antes del descanso el filial encontró el empate tras un contraataque que finalizaba May. No estuvo ahí firme la Deportiva, que vio cómo una falta a favor acababa en un gol en contra. Además, le faltó contundencia. Era el primer gol en contra del campeonato y la marca de Gazzaniga quedaba en los 314 minutos.

A pesar del mazazo psicológico, no cambió demasiado la tónica en el segundo tiempo. La Ponferradina cedió algunos metros, pero apenas pasó apuros. El tanto del triunfo visitante, en el minuto 65, tuvo como genio a Yuri al dejar de una pieza a Raúl y servir un pase raso hacia el centro para el remate ajustado del otro atacante, Fran Carnicer, al palo contrario. Ni siquiera con las sustituciones el Fabril tuvo capacidad de reacción en cuanto a la creación de situaciones de peligro. Lo intentó con centros laterales ante los que no tuvo ningún problema la zaga berciana. La Ponferradina apenas tuvo que sufrir para conservar la mínima renta.

Yuri pudo ampliar distancias en el marcador tras un contraataque a falta de un cuarto de hora para el final, pero su envite se marchó al lateral del la red de la portería de Álex Cobo. El brasileño apenas tenía ángulo. El Fabril trató de empatar el partido en el tramo final, aunque sin llevar peligro claro al área visitante.

Al final los tres puntos cayeron del lado berciano, que suma la primera victoria como visitante 14 jornadas antes que la pasada temporada y se mantiene líder en solitario del grupo I de Segunda División B con un punto de ventaja sobre los filiales de RC Celta y UD Las Palmas y dos sobre el del Real Madrid.