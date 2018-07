León busca el éxito en el Nacional

Miguel Ángel Tranca | león

León contará en el Campeonato de España de atletismo con quince representantes. Y al menos media docena de bazas para subir al podio. En las pistas del Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe —hoy y mañana— también se decidirán los billetes para el Europeo de Berlín que se disputará del 6 al 12 de agosto y para el que de la representación leonesa sólo tienen la mínima conseguida Sabina Asenjo y Saúl Ordóñez. Los dos buscarán refrendar su presencia en la cita continental con un puesto en el podio de un Nacional que también se presenta como la última oportunidad para Blanca o Nuria para intentar el salvoconducto para viajar a la ciudad alemana.

Con más de 900 inscritos en una competición que se disputa entre hoy y mañana, en categoría masculina siete son los representantes del atletismo leonés. Y entre ellos alguno como el berciano Saúl Ordóñez (New Balance) que ayer mismo batió el récord de España de 800 metros con una marca de 1:43.65 en una prueba disputada en Mónaco. Buscará reeditar el éxito del pasado año subiendo a lo más alto del podio. Sólo Álvaro de Arriba aparece como su principal escollo para colgarse el oro en una carrera en la que los dos atletas intentarán que se dispute a un ritmo elevado, un escenario proclive para ambos.

También con opciones de hacerse un hueco entre los mejores aparece el lanzador de peso y flamante campeón de España sub23, Daniel Pardo. El pupilo de Víctor Rubio llega dispuesto a hacer valer su calidad y buen momento de forma para acabar entre los tres mejores, algo que con la baja de Borja Vivas por lesión se le ha allanado al del AD Marathon.

Más complicado aunque no imposible por su calidad y también estado físico con el que acuden al Nacional de Getafe se les presenta al maragato Raúl Celada en los 5.000 metros y al pupilo de José Enrique Villacorta, Jorge Blanco, en los 3.000 obstáculos. Los dos llegan al campeonato en el mejor momento de la temporada, algo que sin lugar adudas tratarán de aprovechar para optar a un lugar entre los elegidos. Para Celada (Añares Rioja) la oportunidad se le presenta con muchos rivales, Y muy buenos, enfrente. En el caso de Jorge (Fent Camí Mislata) y con nulas opciones de estar en el Europeo en el Nacional su reto será luchar por estar en cabeza. Y por una presea.

Las otras tres bazas leonesas en el campeonato tienen como protagonistas a Alejandro Burón (AD Marathon), Francisco Arcilla (Playas de Castellón) y Alejandro Vielva (Grupompleo Pamplona). En el primero de los casos, el de Alejandro, las opciones pasan por superar las cribas eliminatorias en los 200 metros e intentar acercarse lo más posible a la final. Para el marchador, el reivindicarse en un año exigente en una distancia como los 10 kilómetros que a pesar de no ser la que mejor se le da, aparece como una opción para estar adelante. Lo mismo que un Vielva que buscará su mejor marca en el lanzamiento de disco para intentar luchar por un lugar en el podio. Por lo que respecta a la categoría femenina, en Gefate el atletismo español estará representado por nueve dorsales. Y algunas de ellas aspirantes no sólo al oro, también a apurar sus opciones para acudir a Berlín. En lanzamiento de disco la berciana Sabina Asenjo se presenta como la máxima favorita para colgarse el oro. Sabina lleva muchos años reinando en esta discuplina y a día de hoy no tiene rival que pueda ponerla en aprietos. Con la mínima lograda para el Europeo en Getafe su reto además del título nacional pasa por calibrar su estado de forma de cara a la competición en Alemania.

En los 5.000 metros la berciana Nuria Lugueros (PIélagos) intentará plasmar en la pista sus excelentes resultados en la temporada de cross y en el asfalto en una carrera en la que parte como una de las favoritas. Lograr la mínima en una prueba que se presenta bastante táctica y con ello más lenta de lo deseado, aparece como otro objetivo aunque en este caso incluso más exigente que el podio. Lo mismo ocurre en los 3.000 metros obstáculos con Blanca Fernández (FC Barcelona) para la que los excelentes resultados en esta distancia en la que acaba de aterrizar hace unos pocos meses deben plasmarse en un Nacional al que llega dispuesta no sólo a ser la mejor o al menos luchar por un lugar entre las tres inquilinas del cuadro de honor. También quemar su último cartucho de cara a la mínima exigida para estar en Berlín.

Otro récord

En peso Mónica Borraz (AD Marathon) pujará por alcanzar e incluso superar su mejor marca, algo que la llevaría a luchar por metas importantes en el Nacional. En la misma tesitura se encuentra Clara Llamazares (ULE Sprint León) en los 400 metros en los que aspira a suprar las eliminatorias e incluso las semifinales. En los 400 metros vallas Raquel Martínez (ULE Sprint León) también tiene como meta superar cribas María Cisneros y Raquel Álvarez (ULE Sprint León) intentarán también brillar en los 100 metros. Inés Venero, en disco, aspira a estar cerca del podio.