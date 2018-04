León clama por un día sin ayuda

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La afición es un ‘jugador’ fundamental para que la Cultural consiga el objetivo de la permanencia en Segunda División. Un factor que el club leonés no entiende de la misma manera que una hinchada harta de la política de la entidad futbolística leonesa. Es un momento que debe imperar lo deportivo por encima de todo lo demás. León no puede permitirse el lujo de que su equipo de fútbol vuelva al infierno de la Segunda División B. Por este motivo, los socios, los miembros de las peñas y los aficionados en general demandan al club que el único objetivo en las ocho jornadas que restan del campeonato de Liga es salvar la categoría de la Segunda División. «Se tiene que aprovechar el aliento de la grada para tirar del equipo hacia arriba», se insiste en cada uno de los sectores de la sociedad leonesa, con el afán de que el día de ayuda al club frente al Tenerife quede anulado.

La permanencia está a un solo punto de distancia, por lo que el partido del sábado ante el Tenerife en el Reino de León a partir de las 20.00 horas es fundamental a todas luces para dar toda la vitalidad posible a un equipo orgullo de todos los leoneses. No hay más razones que valgan. Desde todos los frentes del culturalismo se exige al club dar marcha atrás y retirar la medida impuesta del día de ayuda al club. Socios y miembros de la Peña Orgullo Cazurro demandan: «Pedimos al club que rectifique su política recaudatoria. Cuando el equipo más necesita un campo lleno de apoyo para sacar adelante esta situación, el club sólo piensa en ganar dinero. Como medida de protesta, decidimos no acudir al partido, ya que los 10 euros es algo insignificante, pero el querer cobrar al socio que está todo el año con el equipo en descenso, no lo es. Sabemos de la importancia del partido, pero creemos que no es momento de recaudar, sino de aportar para salvar la situación. ¡Aúpa Cultu! ¡Viva León!».