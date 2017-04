León enciende el sueño del Aros

sergio c. anuncibay | león

El Aros Patatas Hijolusa encenderá su fase de ascenso frente al Joventut Les Corts, primer obstáculo que encontrarán las de Moses en el trayecto hacia la máxima categoría del baloncesto español. Debutarán el jueves 20 de abril, a las ocho y media de la tarde en el Palacio. El viernes, a la misma hora, jugarán ante Alcobendas y el sábado, en este caso a las 17.30, dirimirán fuerzas con Movistar Estudiantes. Si las leonesas logran la clasificación para la última jornada, la del domingo, saltarán al parqué el día 23 a las 18.30 horas.

Así ha quedado definida la hoja de ruta durante el sorteo celebrado ayer en el Palacio del Conde Luna, hasta donde se acercaron varias jugadoras del primer equipo, el concejal de Deportes José María López Benito, el representante de la Federación española Jesús Precioso, el del ente autonómico Carlos Sainz, el edil socialista José Antonio Diez, el presidente del club Sergio Fernández-Llamazares y el principal patrocinador, José Luis Gómez, de Patatas Hijolusa.

Todos alabaron la excelente campaña que ha protagonizado el Aros, que por primera vez ha terminado la liga regular en lo más alto de la tabla. Además, al conjunto catalán, con quien debutará en el play off, ya le ganó este año en los dos enfrentamientos de la competición doméstica, aunque Moses es consciente de que este nuevo cruce no tendrá nada que ver con ese par de precedentes. De hecho, le hubiera gustado estrenarse frente a otro contrincante, a pesar de que a priori los dos madrileños son más fuertes. «No me gusta empezar con Les Corts porque es un novato en estas lides y vendrá como un miura. Además, son el rival más parecido a nosotras», apuntó la entrenadora del conjunto anfitrión, quien, más allá de esas preferencias, aseguró ayer que, sobre todo, deberán centrarse en rescatar esa versión un tanto anárquica que ha empujado al equipo hasta lo más alto de la clasificación.

«Hay que recuperar ese juego sin control y sin tanto pensamiento interno, el que nos ha permitido rendir incluso por encima de nuestro potencial», señaló Moses, que ve al Aros con las «mismas posibilidades de perder los tres encuentros como de ganarlos todos». Cree que «los pequeños detalles» decantarán la balanza.

Por su parte, López Benito subrayó que para el Ayuntamiento es «un orgullo acoger esta fase de ascenso que refleja el gran momento del deporte femenino en León». Y reiteró, también, que servirá, como ha ocurrido con otros eventos similares, de trampolín para incentivar aún más el turismo en la ciudad.

Para terminar, Carlos Sainz, de la Federación de Castilla y León, consideró que el primer partido «ya está ganado porque el Aros ha conseguido que esta fase final venga a León a pesar de que había otras cuatro candidaturas».

Todos están convencidos de que hasta el Palacio procesionará del 20 al 23 de abril esa legión de fieles que debe llevar en volandas al equipo local. Moses confía en que esa presión no afecte a la plantilla. «Espero que la gente que vaya se impregne un poco de nuestro espíritu», explicó la entrenadora, segura de que darán hasta la última gota de sudor por ese ascenso.