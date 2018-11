León lucha por el deporte de su tierra

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Esta temporada de la lucha leonesa se presagiaba clave para el resurgir de un deporte arraigado a la tierra. Después de unas elecciones polémicas e interminables, Ángel Rivero recibió el apoyo mayoritario de la lucha leonesa. Diseñó su equipo de trabajo para dar el empuje que precisa la lucha leonesa para volver a alcanzar su máximo esplendor. Se inició una nueva era para la lucha leonesa. El objetivo del mandatario y de su grupo en primer lugar «es el de llegar de nuevo a la afición para que regrese a los corros y fomentar la lucha de base y juvenil para crear un vivero de jóvenes luchadores que fomenten y aclaren el futuro de la lucha leonesa».

El relevo en la cúpula de la lucha leonesa supone una oportunidad para cambiar las cosas en este deporte que es toda una seña de identidad para esta tierra y que incluso cuenta con la catalogación como bien de interés cultural (BIC).

Desde hace demasiado tiempo esta especialidad vive en una auténtica ‘lucha’ permanente, con batallas estériles que únicamente han servido para frenar su crecimiento y para crear unas brechas que ahora costará mucho coser. Pero esa labor no puede aplazarse por más tiempo. La lucha sólo tiene futuro si es capaz de enganchar a los jóvenes y no debe olvidarse que los cambios poblacionales merman los semilleros tradicionales de los pueblos y obligan a hacer un esfuerzo para captar a los chavales con un deporte que sea atractivo y con unos valores renovados. La elección de Ángel Rivero, un gran conocedor de la lucha y de todos sus ‘odios’ acumulados, supone una oportunidad que debe aprovecharse para no perder el que puede ser el último ‘tren’.

«El trabajo y la ilusión de este grupo ha sido ejemplar. Ello nos ha llevado a conseguir los objetivos marcados. Todos los directivos y luchadores pertenecientes a una gran mayoría de los clubes de lucha leonesa teníamos muy claro las metas que queríamos alcanzar», señala el presidente de la Federación Territorial de Lucha Leonesa, Ángel Rivero.

«Hay aspectos, como los relacionados con la formación, promoción y difusión del deporte, que precisan de una continuidad en el tiempo para conseguir resultados. También se hace necesaria la buena predisposición de otras entidades y organismos. No es un proceso sencillo. Lo que sí prometemos es honradez, trabajo e intentar cumplir con el mayor número de compromisos de nuestro programa. En cualquier caso, tratar de desarrollar todo nuestro programa en apenas dos años es una utopía», afirma un ilusionado Ángel Rivero.

Además, la lucha leonesa persigue una federación propia y no continuar adscrita a una Territorial que en ningún caso se refiere ni trata particularmente a este deporte autóctono leonés con personalidad propia. «La lucha leonesa persigue recuperar el terreno cedido y vigorizar un deporte puro leonés», que a lo largo del tiempo ha sufrido demasiadas guerras. La actual directiva de la lucha leonesa se afana en asentar los cimientos de este deporte tan leonés. El primer paso es el de crear una federación propia, sin depender de otros órganos autonómicos o del aluvión de distintas especialidades que nada tienen que ver con la lucha.

El procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, apoya el sentir de la nueva dirección de la lucha leonesa de crear una Federación propia. Santos mantiene: «No tiene ningún sentido incluir a la lucha leonesa en la Federación Territorial de Lucha. Debe desarrollarse a través de una Federación propia». Y en ello está.