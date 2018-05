León rinde tributo a los magníficos del Elosúa

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Essie Hollis, Reggie Johnson, Willy Villar, Xavi Fernández, Roberto Herreras, Gustavo Aranzana... Pronunciar su nombre es hacerlo de seis nombres que han escrito con letras mayúsculas en la historia del baloncesto leonés. No fueron los únicos pero sí algunos de los integrantes de un club que en sus más de 30 años de historia ha dejado huella en la ciudad. Y también en el baloncesto nacional.

Los seis no faltaron a la cita estrella del Foro Internacional del Deporte Abanca ‘Ciudad de León’ que ayer, entre la nostalgia y el recuerdo, volvía a sacar a un primer plano el nombre de Elosúa, el de un club que formaron un grupo de amigos y entusiastas del deporte de la canasta y que tras mucho trabajo e ilusión lograba hacerse un hueco entre la élite nacional. Y de paso también probar las sensaciones que produce representar a España en Europa.

En un auditorio del Teatro San Francisco en el que ninguna silla quedó vacía y en el que también estuvieron presentes jugadores, directivos, entrenadores y una parte destacada de la familia que durante tantos años conformó el club bajo sus diferentes nomenclaturas, entre ellos los Pepe Estrada, Josecho Pardo, Sanguino, Vaquera, Joaquín Rodríguez y un largo etcétera, la mesa redonda se quedó corta en cuanto a tiempo rememorando tantas y tantas anécdotas de un club que a pesar de su desaparición hace unos años aún sigue presente en la retina de muchos leoneses.

Con un video en el que se recordaban los inicios del club y antes de que los seis protagonistas tomaran la palabra, uno de los pilares del club y también de sus impulsores, Pepe Estrada, tomaba la palabra para recodar entre otros a los Mourelo y Sobrín. También a Marcelino Elosúa, mecenas en esos años. Estrada enumeró algunos pasajes como cuando le solicitó dinero para el primer pesupuesto del cllub. «Le dijimos que era de 150.000 pesetas y salimos de su despacho nada menos que con 300.000».

Tras Estrada el foco de atención se centró en el estrado. Allí el primero en tomar la palabra en un coloquio moderado por Mel Otero era Essie ‘Helicóptero’ Hollis. El norteamericano, uno de los jugadores que dejaron una huella extraordinaria y que junto a Kazanowski fueron los primeros foráneos en fichar por el Elosúa, se refirió a sus dos años en el club como «irrepetibles y de los mejores de mi vida». Profesor en la actualidad de educación física y de español en Estados Unidos, Essie hizo hincapié en que ese cariño que recibió y sigue haciéndolo de los leoneses «se debe a una premisa, la de que siempre debes tratar a la gente como quieres que te traten». También se refirió al apodo con el que es conocido. entre risas, Hollis apuntaba a que «no era porque saltara más que los demás sino porque esperaba que ellos lo hicieran antes y cuando bajaban yo volaba. Y parecía que me mantenía más tiempo en el aire».

Su carácter cercano y también personalidad afable tuvo también otros episodios en la exposición. Uno de ellos cuando tras un entrenamiento se llevó para su casa la bolsa con las equipaciones sucias para labarlas. Así era y es Hollis. Genio y figura.

Tras él tomaba la palabra el gran capitán del Elosúa, un jugador que desde Segunda hasta la ACB se mantuvo siempre fiel a unos colores, Roberto Herreras. Junto a su hermano Nacho vivió el crecimiento del club y también sus momentos de gloria. «No nos lo esperábamos. Nosotros queríamos disfrutar del baloncesto, jugar... y al final pusimos nuestro grano de arena a una historia muy bonita que por desgracia con la desaparición del club ya no puede continuar», precisaba un jugador para que poder militar en el club de su ciudad y ser protagonista de tantos momentos bonitos «fue algo que no olvidaré nunca. Fueron años maravillosos».

Willy Villar, un base que en su día llegó a ser considerado como el sustituto de Corbalán, también se refirió a su etapa en el Elosúa como una de las más bonitas y que le marcaron para siempre. «Fueron tres temporadas intensas y maravillosas en las que dejé muy buenos amigos». También precisó alguna anécdota. «Cuando llegué a León lo hice sin calcetines. Venía de Canarias con tanto calor... y al final tuve que ponérmelos por la cuenta que me traía».

Reggie Johnson, todo un campeón de la NBA que también formó parte de la historia del Elosúa, apuntaba por su parte que «poder jugar en un club en el que existía tan buen ambiente fue algo especial. Todos éramos uno y eso se notaba en la cancha. Han pasado años pero ese tiempo en el club de León no lo olvidaré en mi vida». Xavi Fernández, otro de los jugadores con mayor calidad que han pasado por el club, se refirió a su etapa como la que lo llevó a crecer «como jugador y persona. Me sentí importante en el Elosúa. Siempre lo he llevado en mi corazón. Fue una etapa muy importante que me ayudó a hacerme un sitio en el baloncesto. Además tanto por afición como por la ciudad tengo que dar las gracias a lo que viví aquí».

Gustavo Aranzana, el gran entrenador que en dos ocasiones llevó al club a la ACB, se refirió a su etapa en León como «inigualable. Por muchos sentidos. No sólo el deportivo ya que a León la considero mi segunda casa. Aquí empecé en la élite y viví muchos momentos momentos que a pesar del paso de los años no he olvidado. Sólo tengo una espina clavada, el ver como toda esa ilusión y trabajo al final no tuvieron un final feliz cuando tras más de 30 años de historia el club desapareció». Joaquín Rodríguez, que llegó a pasar por todos los estamentos del club llegando incluso a la presidencia también se refirió a su estancia como «vital. Fueron tantos años y tantos amigos encontrados que cuando hablo del Elosúa y Baloncesto León siempre me asalta un sentimiento de emotividad».