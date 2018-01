León ruge en El Sadar

F. RODRÍGUEZ | PAMPLONA

La afición de la Cultural no dejó solo al equipo en el desplazamiento a Pamplona para medirse a uno de los gallitos de la Segunda División, el Osasuna. La grada de El Sadar contó con un buen número de hinchas leoneses que no dejaron de animar a su querida Cultural. Gritos de apoyo y cánticos a favor de los suyos se sucedieron a lo largo del encuentro. Al final no pudo ser, pero los seguidores blancos se sintieron de nuevo orgullosos de su equipo de fútbol.