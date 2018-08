«León tendrá pronto a un atleta entre la élite internacional»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Hace 16 meses José Enrique Villacorta estrenaba su cargo como responsable en la Federación Española de Atletismo de los sectores de fondo, maratón y trail. Lo hacía con ilusión y prometiendo trabajo para recuperar el prestigio de estas disciplinas. Y también unos resultados que no han tardado en llegar. Su mano ya se deja notar en un camino en el que como leonés, también apuesta por los de casa. E incluso ve a alguno de esos atletas situado entre la élite internacional.

—Europeo de Berlín, Mundial de trail... ¿Se esperaba en tan poco tiempo una cosecha de tan notables resultados?

—Sí y no. Sabía que las cosas por sí solas no surgen y que era necesario ponerle mucho trabajo y contar también con la ayuda de técnicos y atletas. Pero también que había capital humano para hacer cosas importantes. Los resultados nos han dado la razón a un proyecto que, a pesar de lo logrado, no se queda ahí y va más allá. También ha ayudado mucho que atletas como Nuria Lugueros, Ana Lozano o Irene Sánchez-Escribano en categoría femenina y Abadía y Chiqui Pérez, entre otros, hayan dado un paso adelante. Lo teníamos todo ahí pero había que dar un cambio para que ese potencial saliera a la luz. Y creo que lo hemos conseguido.

—¿Existe alguna clave para ese cambio de rumbo en positivo?

—Son varias. Pero una importante es dar confianza a los jóvenes. Por decirlo de alguna manera el atletismo español estaba algo casposo y había que proporcionarle savia nueva, mirar las cosas con otra visión. Tanto en el apartado de los técnico que también tienen una importancia notable como en la de los atletas. Si de algo puedo decir que estoy orgulloso es de haber abierto la puerta a todos. Porque todas las opiniones y puntos de vista, también métodos de trabajo pueden ser buenos si se apuesta por ellos y se aprovecha lo mejor.

—Hablando del atletismo leonés, ¿veremos pronto a alguno de sus representantes en un lugar destacado a nivel internacional?

—Confío y estoy seguro que sí. León tendrá pronto a un atleta entre la élite internacional. A pesar de que hay cosas por mejorar, especialmente en la base, tenemos mimbres para llegar lejos. No quiero olvidarme de nadie pero en el sector de medio fondo y fondo tenemos a Nuria Lugueros, Blanca Fernández, Saúl Ordóñez, Roberto Aláiz, Jorge Blanco... No podemos tampoco olvidarnos de un atleta que ha dado un giro en su forma de trabajar y que seguro que nos va a dar muchas alegrías como es Raúl Celada. También Sergio Alegre o, ya un poco más joven, Noé Redondo. No son los únicos pero creo que a día de hoy son los que más opciones tienen de alcanzar los escalafones más altos del atletismo. En cuanto al trail Pablo Villa es un valor seguro al igual que Manuel Merillas.

—Hablabas antes de que cuando llegaste al cargo tu idea era poner en marcha un proyecto que a corto, pero esencialmente a medio plazo, recuperara para el sector de fondo un lugar destacado a nivel internacional el papel de España.

—Sí. Y me basé en tres directrices que creo que van más rápidas en cuanto a resultados de lo que esperábamos. Y eso es bueno aunque hay que seguir trabajando. Nuestro reto pasaba por alcanzar en Tokio 2020 un estatus alto y capaz de luchar por metas importantes y que se fundamenta en tres pilares: el primero fomentar la ayuda a la mujer, el segundo recuperar el potencial en el maratón y un tercero convertir en un referente mundial al trail. En los tres los resultados no han tardado en llegar porque se ha visto, especialmente en el último Europeo de Berlín, de lo que son capaces de hacer las atletas. En el maratón tanto en féminas como en categoría masculina estamos logrando ya resultados brillantes y en trail España puede presumir de ser campeona del mundo destacando tanto en el apartado individual como por equipos.

—El hecho de haber sido atleta y en especial entrenador con un trabajo diario a pie de pista, ¿ha ayudado en tu labor?

—Sin duda, pero más que eso conocer a atletas y entrenadores. Y todo eso nos ha llevado a subir el nivel de marcas y exigencias. Cuanto más te exiges y más competencia tienes el crecimiento es mayor. Y eso ha supuesto no sólo que las marcas hayan mejorado, también que el rendimiento a nivel internacional se haya visto notablemente optimizado.

—A nivel personal, ¿que ha supuesto para ti llegar a ese cargo de tanta responsabilidad y que las cosas estén saliendo bien?

—Mucho. El poder hacer realidad una ilusión. Para cualquier entrenador supone el llegar a lo máximo de tus expectativas. He pasado de monitor de las escuelas Municipales a entrenador y luego a un cargo que requiere de mucho trabajo, pero también es muy gratificante para un entrenador de provincias que salió del colegio San Juan de la Cruz y de las Escuelas Municipales.